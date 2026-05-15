Tartós, kiadós mennyiségű esőzésre kell készülnünk szombaton

Szombaton a Dunántúlon tartós esőzésre, másutt - délutántól nagyobb számosságban - záporok, zivatarok kialakulására számíthatunk.

Többfelé kiadós mennyiségű csapadék várható.

Ma a déli szél többfelé megélénkül, holnap a Dunántúlon meg is erősödik az északnyugatira forduló szél.

A zivatarokat viharos lökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 8 és 13 fok között alakul.

A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton a Dunántúlon 11 és 16, másutt 17 és 24 fok között alakul, de 20 fok feletti értékeket jellemzően csak a Tiszántúlon mérhetünk.

