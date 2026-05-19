A halálba menekült barátja elől a negyedik emeleti erkélyről kiugrott fiatal lány
2026. május 19. kedd 14:23
Büntetőeljárás keretében vizsgálják a rendőrök a szentlőrinci lány halálesetének körülményeit, emberöléssel gyanúsítják az áldozat barátját.
Mint arról korábban beszámoltunk, május 18-án reggel bejelentés érkezett, miszerint kiesett egy lány egy szentlőrinci lakásból. A mentők súlyos, életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba, ahol nem sokkal később életét vesztette.
Tekintettel arra, hogy az idegenkezűség nem zárható ki, a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság emberölés miatt rendelt el nyomozást.
A körülmények feltárása során megállapították, hogy a 22 éves férfi és a barátnője korábban is többször összeveszett, ez nem egyszer tettlegességig fajult, a május 18-ai esetnél is üvöltést és sikoltozást hallottak a szomszédok.
A rendőrök a lakásba jutva szinte mindenhol dulakodás nyomaira bukkantak.
Az adatok alapján a férfi bántalmazta a lányt, aki próbált kiszabadulni a lakásból, de a másik megakadályozta ebben, így a sértett a folyamatos bántalmazás hatására menekülésként kiugrott a negyedik emeleti lakás erkélyéről.
Az eset pontos rekonstrukciója szakértők bevonásával jelenleg is tart.
Előállították, majd kihallgatták a férfit, elmondta, hogy mindketten kristályt fogyasztottak, és azt is elismerte, hogy verekedtek, de az emberölést tagadta.
A nyomozók őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását. Emberölés miatt nyomoz ellene a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság.
Képünk illusztráció.
Forrás: police.hu
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- A halálba menekült barátja elől a...
- Nincs rá pénz, idén nem rendezik meg...
- Tíz évre ítéltek egy hajléktalant...
- Rétisas fiókákat gyűrűztek az...
- Emléktáblát avattak Angster József...
- Különleges jelenség ragyogja be...
- Magyar Péter: a dokumentumokból...
- Május végéig lehet jelentkezni a...
- Pécsi Arcok - Heckenberger Iván:...
- Keddtől ismét látogatható az...