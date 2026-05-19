Rétisas fiókákat gyűrűztek az Alsó-Duna-völgyben
2026. május 19. kedd 11:52
A közelmúltban zárult az az időszak, ami a rétisas fiókák gyűrűzésére a legalkalmasabb. A fiókák már kellően fejlettek a gyűrűzéshez, de még nem túl nagyok és röpképtelenek, közölte a nemzeti park.
Ahogy a korábbi években, úgy idén is összeállt a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság, a Gébics Természetvédelmi Egyesület és a Magyar Madártani Egyesület szakember-gárdája, hogy fiatal sasokat jelöljenek az Alsó-Duna-völgyben.
Összesen 15 rétisas fióka kapott gyűrűt az akció során Gemenctől a Homorúdi-erdőig.
Az idei költések sikeressége nem túl erős, a szokásosnál kevesebb fióka és több költésmeghiúsulás a dunai áradások elmaradására, illetve táplálékhiányra vezethető vissza.
Forrás: DDNP
