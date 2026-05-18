Autó elé futott egy gyalogos Pécsett, elütötték, majd elszaladt
2026. május 18. hétfő 14:29
A Pécsi Rendőrkapitányság Szabálysértési Hatósága szabálysértési számon eljárást folytat közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése miatt.
Május 1-jén 14 óra 40 perckor egy ismeretlen személy futott a járdán Pécsett, a Rákóczi út 69. szám előtt, majd körültekintés nélkül leszaladt az úttestre, amely során egy sötétzöld Honda Civic típusú autó elsodorta.
A gyalogos a baleset során megsérült, azonban elszaladt, de a vezeték nélküli fülhallgatóját, valamint a testékszereit a helyszínen hagyta.
A Pécsi Rendőrkapitányság kéri, hogy aki szemtanúja, vagy érintettje volt az esetnek, illetve a balesetről érdemleges információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a Telefontanú 06-80-555-111-es ingyenes zöldszámán, a 112-es központi segélyhívón, vagy jelentkezzen személyesen a Pécsi Rendőrkapitányságon.
Forrás: police.hu
