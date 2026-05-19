Magyar Péter: a dokumentumokból kiderül, hogy Varga Judit nem támogatta K. Endre kegyelmét
2026. május 19. kedd 09:42
A kegyelmi ügy Igazságügyi Minisztériumnál lévő, kedden nyilvánosságra hozott dossziéjának dokumentumaiból kiderül, hogy Varga Judit nem támogatta K. Endre kegyelmét - jelentette ki a miniszterelnök rendkívüli, a dokumentumokat bemutató sajtótájékoztatóján.
A miniszterelnök azt mondta: az ügyben, amelyben K. Endre kegyelmi kérvénye is volt, 49 terhelt 48 ügye volt. K. Endre kérvényét az Igazságügyi Minisztérium kegyelmi főosztálya nem támogatta.
A köztársasági elnöknek küldött dokumentumban, a minisztériumi javaslatnak megfelelően, három esetben javasolja az igazságügyi miniszter a kegyelem megadását, a további 46 személy - köztük K. Endre - 48 ügyét felterjeszti, ami azt jelenti, hogy ott nem javasolja a kegyelem megadását.
Magyar Péter soha nem látott esetnek nevezte, hogy a K. Endérnek is megadott köztársasági elnöki kegyelmet ugyanazon a napon írta alá Novák Katalin, és jegyezte ellen az akkori igazságügyi miniszter.
MTI - Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt
