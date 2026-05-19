Tíz évre ítéltek egy hajléktalant kihasználó férfit Pécsen

Emberkereskedelem és kényszermunka miatt tíz év fegyházbüntetést szabott ki kedden a Pécsi Ítélőtábla arra a szekszárdi férfira, aki bántalmazott és munkára kényszerített egy hajléktalant a tolnai megyeszékhelyen hónapokon át 2023 novemberétől - közölte a bíróság az MTI-vel.

A táblabíróság közleményében azt írták: a vádlott 2023 novemberében az általa látásból ismert idős, több krónikus betegséggel küzdő hajléktalannak a háza körüli könnyebb munkák elvégzése fejében és élelmet ígért.

A sértett elfogadta az ajánlatot, bár számára a vádlott már az odaköltözése után sem biztosította maradéktalanul az emberhez méltó életfeltételeket: egy fűtetlen szobában kellett élnie, tisztálkodáshoz pedig a fürdőszobát sem használhatta, mindössze egy lavórt kapott.

Eleinte a könnyebb, fizikai megterhelést nem jelentő feladatok után a vádlott nehéz fizikai munkát - favágást, fahordást - is végeztetett a sértettel, számára naponta csak egyszer biztosított élelmet, tisztálkodáshoz pedig a téli viszonyok ellenére is csak hideg vizet adott.

Egy idő után a a férfi már nem kizárólag a saját házánál, hanem másoknál is dolgoztatta a sértettet, az ezért kapott pénzt pedig megtartotta magának. Ha ezt szóvá tette a sértett, a vádlott megverte, később már napi rendszerességgel is bántalmazta.

A hajléktalan férfi végül 2024 januárjában - kihasználva, hogy a vádlott és családja nincs otthon - kiszökött a házból, és segítséget kért egy közelben lakótól. A férfit igen rossz, legyengült és kihűlt állapotban szállították kórházba a mentők.

Az ügyben első fokon eljárt Szekszárdi Törvényszék a - jelenleg más ügyben kiszabott 9 év szabadságvesztését töltő - vádlottat emberkereskedelem és kényszermunka miatt tíz év fegyházra ítélte, valamint elrendelte a vele szemben kiszabott kettő felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtását is.

A másodfokon eljárt Pécsi Ítélőtábla a vádlott cselekményét folytatólagosan elkövetettnek minősítette, egyebekben a törvényszék ítéletét megalapozottnak találta és helybenhagyta.

Az ítélet jogerős.