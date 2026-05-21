Nem tartott sokáig Mohácsnál sem a Duna vízszint-emelkedése

2026. május 21. csütörtök 15:23

Az elmúlt napokban kissé emelkedett a Duna vízszintje Mohácsnál is, azonban a nagyobb víznek nincs utánpótlása.

 

 

Csütörtökön 151 centiméter volt a vízállás Mohácsnál, a kissé nagyobb víznek várhatóan ezt követően már nincs utánpótlása, a folyón az előrejelzés szerint ezt követően apadás kezdődik, jövő szerdán már alig egy méter körül alakul majd a vízszint.


 

