Nem tartott sokáig Mohácsnál sem a Duna vízszint-emelkedése

Az elmúlt napokban kissé emelkedett a Duna vízszintje Mohácsnál is, azonban a nagyobb víznek nincs utánpótlása.



Csütörtökön 151 centiméter volt a vízállás Mohácsnál, a kissé nagyobb víznek várhatóan ezt követően már nincs utánpótlása, a folyón az előrejelzés szerint ezt követően apadás kezdődik, jövő szerdán már alig egy méter körül alakul majd a vízszint.