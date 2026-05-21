Mutatjuk, milyen pompás idő lesz az ünnepi hétvégén

Napos, száraz, nyáriasan meleg idő várható a pünkösdi hosszú hétvégén, a csúcshőmérséklet a 30 Celsius-fokot is megközelítheti. A szél többfelé lesz élénk, olykor erős - derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. előrejelzéséből.

Pénteken általában napos időre lehet számítani jobbára kevés fátyol- és gomolyfelhővel. Legfeljebb a keleti határvidéken fordulhat elő egy-egy jelentéktelen zápor, máshol nem várható csapadék. Többfelé lesz erős az északias irányú szél, a középső országrészben kissé visszafogottabb légmozgás valószínű. A csúcshőmérséklet 23 és 28 fok között alakul.

Szombaton napos, száraz idő várható kevés fátyol- és gomolyfelhővel. Az északkeleti, északi szelet többfelé élénk, erős lökések kísérik. A minimum-hőmérséklet általában 10 és 16 fok között alakul, de a szélvédett, hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hűvösebb is lehet. Délutánra 23 és 28 fok közé melegszik fel a levegő.

Pünkösdvasárnap napos, száraz idő várható kevés fátyol- és gomolyfelhővel. Az északi, északkeleti szelet többfelé élénk, egy-egy helyen erős lökések kísérik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 10 és 15 fok között valószínű, de a szélvédett, hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hűvösebb is lehet. Délutánra 25 és 30 fok közé melegszik fel a levegő.

Pünkösdhétfőn napos idő várható általában kevés fátyol- és gomolyfelhő mellett, de csapadék nem valószínű. Az északias szél továbbra is nagyobb területen lehet élénk, néhol erős. A hőmérséklet hajnalban többnyire 12 és 18 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken ennél néhány fokkal hűvösebb is lehet. A csúcsérték 25 és 31 fok között valószínű.