Átlagosnak ígérkezik idén a magyarországi szamócatermés

Bár a termőterület kissé nőtt, a kedvezőtlen időjárás miatt az idei szamócatermés nem fogja meghaladni az átlagot - közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) kedden az MTI-vel.







A belföldi termelésből származó fóliás szamóca, a tavaszi fagyok és lehűlések miatt, a megszokottnál legalább egy héttel később, április végétől kerülhet forgalomba. A teljes mennyiség háromnegyed részét kitevő, szabadföldi termesztésű gyümölcs május közepén jelenhet meg a kínálatban.

A kiszámíthatatlan időjárás a június közepéig tartó szezon során okozhat még gondokat, de gépesítés híján a betakarítás is kihívást jelent a termelőknek, hiszen kézi munkaerőt találni nehéz, az emberek alkalmazása pedig költséges - írták.

A szamóca belföldi termőterülete csaknem 800 hektár, az idei termésmennyiség 7000-7500 tonnára becsülhető. Termesztésére az ország egész területe alkalmas, de van több hagyományos termesztőkörzete, például Lajosmizse, Tahitótfalu, az Ormánság vagy Heves.

Az értékesítést eleinte nehezíthetik az olcsóbban érkező külföldi készletek, de a belföldi áru piacra kerülésével május második felére eltűnik az árkülönbség. Az EU legnagyobb szamócatermesztője Spanyolország, de az időjárás idén ott sem alakult jól, így a nemzetközi forgalomban nagyobb teret nyerhet a görög termés - tették hozzá.

A folyamatos importnak köszönhetően ma már egész évben kapható szamóca Magyarországon is, de a közlemény szerint a belföldi termesztésű minden szempontból jobb. A mediterrán országokból származó termés egyenetlenül érett, noha a szamóca beltartalmi értékei és zamatanyagai csak teljes érésben alakulnak ki.

A magyar termelők nemcsak erre ügyelnek, hanem a gondos fajtaválasztásra, a víz-és tápanyagellátásra, valamint a korszerű védekezési módszerek alkalmazására is - olvasható a közleményben.