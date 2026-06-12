Hídépítés Mohácsnál: a befejezés 2028-as határideje szinte biztosan veszélybe kerül

Nyilatkozataik alapján abban még a kormánypárti politikusok egyetértenek, hogy be kell fejezni a mohácsi Duna-híd építését, az viszont kérdéses, hogy a most felfüggesztett beruházás mikorra és és milyen műszaki tartalommal valósulhat meg, és persze az is, hogy mennyiért. Szakértők szerint reális esély arra van, hogy a szigeti oldalon kétszer kétsávosra tervezett útszakasz végül egysávosként épüljön meg, maga a híd lebutítása - az építkezés előrehaladott állapota miatt - viszont akár többe is kerülhet, mint az eredeti elképzelés megvalósítása.

Amint arról beszámoltunk , megjelent a Magyar Közlöny csütörtöki számában a Mohácsi új Duna-híd és kapcsolódó úthálózat megvalósításának felülvizsgálatáról szóló kormányhatározat, amelynek értelmében meg kell vizsgálni a 2-szer 1 forgalmi sávos keresztmetszetre csökkentés lehetőségét.

A kormányhatározat értelmében a közlekedési és beruházási miniszter - a pénzügyminiszter bevonásával - felülvizsgálja a híd és a kapcsolódó úthálózat megvalósítására hozott eddigi döntéseket, a szerződésmódosítások jogszerűségét és a beruházás megvalósításának eddigi folyamatát.

A közlekedési és beruházási miniszter javaslatot tesz a korábbi kormánydöntésekhez és a jelenleg hatályos vállalkozási szerződésben foglaltakhoz képest a műszaki tartalomnak a beruházás előrehaladására is tekintettel pénzügyi és műszaki szempontból még racionális csökkentésére. A tárcavezető ebben a körben megvizsgálja a hídon, illetve híd és az 51-es számú főút közötti szakaszon a 2-szer 1 forgalmi sáv keresztmetszetre csökkentés lehetőségét.



A közlekedési tárcánál a pontos költségcsökkentés bemutatásával, továbbá a korábbi kormányzati döntések felülvizsgálatával előterjesztés készül a kormány részére a beruházásra megkötött vállalkozási szerződés kidolgozott módosítása és ezzel együtt a pontos műszaki tartalmi felülvizsgálat rendelkezésre állása birtokában, augusztus 31-i határidővel.

A közlekedési és beruházási miniszter feladata lesz az is, hogy október 31-ig érvényesítse a lehetséges műszakitartalom-csökkentést a felülvizsgálat eredményére figyelemmel meghozott kormányzati döntések szerint, a beruházásra megkötött vállalkozási szerződés módosításával.

A miniszter feladata lesz továbbá, hogy a felülvizsgálat szerint csökkentésre javasolt műszaki tartalom tekintetében a jelenleg hatályos vállalkozási szerződés szerinti kivitelezési munkák felfüggesztéséről intézkedjen a felülvizsgálat alapján meghozandó döntésig.

A közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalára feltöltött videóban többek között arról beszélt, hogy kivitelezőnek már átutalt előlegből minél többet próbálnak visszaszerezni, miközben átnézik, hogy az értelmetlen műszaki tartalmat hol és hogyan tudnák csökkenteni.

Az biztos, hogy a dunántúli oldalon marad a 2X2 sávos út, mert az nagyrészt megépült.

Maga a hídszerkezet is épül már, de itt megnézik, hogy át lehetne-e alakítani kétszer egysávosra. A miniszter azt is leszögezte, hogy nem akarnak torzókat hagyni, így ezt az amúgy értelmetlennek tartott beruházást is befejezik, csak a költségeket szeretnék racionálisabb szintre csökkenteni.

Hasonlóan foglalt állást Rózsahegyi Áron, a mohácsi választókerület tiszás országgyűlési képviselője. Ugyancsak a közösségi oldalán közzétett videóban arról beszélt, hogy soha nem vitatták, hogy szükség van a mohácsi Duna-hídra, s az meg is fog épülni, "csak nem pazarlásból, hanem felelős kormányzásból!"

Nézzük, hogy áll most az építkezés.

Az M6-osról Mohácsra vezető kétszer kétsávos út elkészült, már használják a közlekedők, így azt bizonyosan nem érintik az esetleges változtatások.

A híd készültségi állapota 35 százalékos. Maga a hídtest is csaknem elkészült, amit éppen a jövő héten kezdtek volna betolni a Duna fölé.

A szigeti oldalon a kétszer kétsávos, húsz kilométeres útszakasz építése még az előkészítő fázisánál tart.

Mindezek alapján az általunk megkérdezett szakértők szerint reális esélye annak van, hogy utóbbit kétszer egysávosként valósítsák meg.

A híd kétszer egysávosként való megépítése ugyanakkor szerintük ugyan lehetséges, de úgy valójában még drágább is lehet a beruházás, mint az eredeti elképzelés megvalósítása.



- Azért, mert ez nem úgy megy, hogy flexszel levágjuk a feleslegesnek gondolt sávokat a már elkészült hídtestről - válaszolta egyikük a miértre vonatkozó kérdésünkre. - Ami pedig már elkészült, azt ki is kell fizetni, akkor is, ha nincs rá szükség, amit pedig ezt követően rendelnek meg, azt szintén. A leállás sem azt jelenti, hogy akkor az újraindulásig nincsenek költségek, mert dehogynem: a Clark Ádám sem ingyen horgonyoz a városnál, akkor sem, ha nincs feladata. Vagy például az építkezéseken dolgozó munkások szállását akkor is fizetni kell a megkötött szerződések értelmében, ha nincsenek is ott.

Kifejtette, még egy családi ház tervmódosítása sem hajtható végre egy tolvonással, pláne nem egy hídé, utóbbi áttervezése bizonyosan hónapokat venne igénybe, de akár egy teljes évet is. S akkor még nem beszéltünk az engedélyeztetési folyamatról, ami szintén nem megy egyik napról a másikra.

S végül arra is felhívták a figyelmet, hogy a kivitelezőnek egyáltalán nem kötelessége a a vállalkozói szerződés módosított változatát aláírni, ha az számára valamiért nem előnyös. Ebben az esetben akár jogi útra is terelhetnék az ügyet, ami szintén lassítaná a beruházás folytatását, s akkor ráadásul új kivitelezőt is keresni kellene, ami csak egy új közbeszerzési eljárással lenne lehetséges, az pedig ugyancsak időigényes folyamat.

Mindezt összegezve úgy tűnik, hogy a beruházások 2028-as befejezési határideje veszélybe kerülhet, sőt, a kérdés inkább csak az, hogy mennyit csúszik majd az átadás dátuma.