Harcsákból érkezett utánpótlás a Dunába és a Drávába

2026. június 12. péntek 08:33

Harcsákból érkezett utánpótlás a Dunába és a Drávába

A Horgász Egyesületek Baranya Megyei Szövetsége június 09-én harcsa ivadékokat telepített az általa hasznosított két folyóvízbe.

 

 

A Dunába 19.000 db, a Drávába pedig 16.000 db előnevelt harcsa került kihelyezésre.

 


Forrás: HEBMESZ