Harcsákból érkezett utánpótlás a Dunába és a Drávába
2026. június 12. péntek 08:33
A Horgász Egyesületek Baranya Megyei Szövetsége június 09-én harcsa ivadékokat telepített az általa hasznosított két folyóvízbe.
A Dunába 19.000 db, a Drávába pedig 16.000 db előnevelt harcsa került kihelyezésre.
Forrás: HEBMESZ
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