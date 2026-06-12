Jövő héten érkezik az első tartósabb kánikula
2026. június 12. péntek 15:22
Míg a jelenlegi hőmérséklet inkább a májust idézi, a jövő héten megérkezik az első tartósabb kánikula - írta a HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán pénteken.
Azt közölték, a következő napokban még kitart a változékony, az átlagosnál kissé hűvösebb idő, szombaton melegfront érkezik, majd vasárnap és hétfőn ismét egy hullámzó hidegfront alakítja a Kárpát-medence időjárását.
Hozzátették: eközben azonban Délnyugat-Európa felett magasnyomású zóna épül ki, amelynek középpontja fokozatosan a Kárpát-medence fölé helyeződik.
Az anticiklon áramlási rendszerében egyre szárazabb és melegebb levegő érkezik térségünkbe, így erőteljes melegedés veszi kezdetét.
A jövő hét második felében a napi csúcsértékek egyre nagyobb területen meghaladják a 30, a hét vége felé akár már a 35 Celsius-fokot is - írták.
MTI
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