Megint pótlóbuszok járnak a pécsi fővonal egy szakaszán

A pécsi fővonalon április 28-án, 29-én és május 5-én hajnalban Sárbogárd és Dombóvár között eltérő szakaszokon pótlóbusz közlekedik, az érintett éjszakai vonatpár jelentősen korábban indul, közölte a MÁV.

Az érintett két vonat:

A Dombóvárról 3:44-kor a Déli pályaudvarra induló G40-es (8099), mely 20-40 perccel korábban indul Dombóvárról.

A Sárbogárdról 4:41-kor Dombóvárra induló személyvonat (8030), mely 20-40 perccel korábban indul Sárbogárdról.

MÁVBusz közlekedik a fenti két vonat helyett az alábbi szakaszokon:



április 28-án Szakály-Hőgyész - Dombóvár között

április 29-én és május 5-én Kurd - Dombóvár között

Április 28-án a Simontornyáról 4:16-kor Dunaújvárosba induló S431-es vonat (34719) Rétszilasig 8 perccel korábban közlekedik.



A MÁVBuszok megállási helyei összesítve:

Pincehely vasútállomás

Belecska községháza

Keszőhidegkút-Gyönk vasútállomás

Szárazd községháza

Regöly autóbusz váróterem

Szakály-Hőgyész vasútállomás

Dúzs autóbusz váróterem

Csibrák iskola

Kurd vasútállomás

Döbrököz autóbusz váróterem

Dombóvár autóbusz-állomás

