Idén kisebb árvaszúnyograjzás várható a Balatonnál
2026. április 28. kedd 07:50
Idén a tavalyinál jelentősen kisebb árvaszúnyograjzás várható a Balatonnál - közölte a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet a Facebook-oldalán hétfőn.
Az intézet kutatói szerint a Balaton üledékében jelenleg is fejlődő, rajzást megelőző tavaszi lárvaállomány tömege a teljes tóra vonatkozóan jóval kisebb, mint 2025-ben volt, annak mintegy 40 százaléka. Változás az előző évhez képest az is, hogy a lárvák térbeli eloszlása szokatlanul egyenletes - írták.
Az intézet kutatója, Somogyi Boglárka prognózisa szerint május-júniusban a Keszthelyi- és a szigligeti medencében az évtizedes átlagok közelében várható a rajzás intenzitása.
A tó középső és keleti területein ugyan az átlagosnál még mindig nagyobb rajzásra lehet számítani, viszont a tavalyi, nagyon zavaró mennyiségű szúnyognak előreláthatólag már "csak" a harmada fog kikelni.
Az árvaszúnyograjzás dinamikáját a májusi, júniusi időjárási viszonyok fogják jelentősen meghatározni. Amennyiben ezen időszak folyamatosan melegedő víz- és levegő-hőmérsékleti viszonyokat hoz, akkor akár a nyári szezon elejére is lecsenghet az árvaszúnyograjzás a kutató közlése szerint.
MTI
Facebook box
Megosztás
