Kemény büntetést kér az ügyészség egy pécsi drogdílerre
2026. április 28. kedd 12:27
A Baranya Vármegyei Főügyészség kábítószer-kereskedelem bűntette miatt nyújtott be vádiratot egy férfi ellen.
A vádirat szerint a hatvanas éveiben járó, többszörösen büntetett előéletű pécsi férfi
külföldről szerzett be kábítószert és azt Magyarországon kívánta értékesíteni.
2023. szeptemberében a vádlott egy ismerősének 500 eurót fizetett azért, hogy őt
gépkocsival Kölnbe illetve egy holland városba vigye. Hollandiában a vádlott
kábítószert tartalmazó csomagot adott át a férfinak, akit rábírt arra, hogy a kábítószert
Pécsre szállítsa a későbbi értékesítés céljából.
A hazafelé tartó úton a férfi gépkocsija lerobbant az autópályán, ezt követően hatósági
intézkedés történt vele szemben.
A gépkocsiban közel 1930 gramm amfetamint tartalmazó folyadékot és műanyag tasakokban közel 2100 gramm, kábítószernek minősülő kristályos anyagot találtak.
A vádlott által Magyarországon forgalomba hozni kívánt és az autóból lefoglalt kábítószer összmennyisége 192-szeresen haladta meg a jelentős mennyiség alsó határát.
2024. júliusában a vádlott pécsi lakóhelyén a nyomozó hatóság kutatást tartott,
melynek során az ingatlanban műanyag tasakokban kábítószert tartalmazó kristályos
anyagokat és porokat foglalt le a hatóság. Ezen kábítószereket is forgalomba hozatal
céljából tartotta magánál a vádlott. A tőle lefoglalt kábítószerek összmennyisége a
jelentős mennyiség alsó határának 165-szöröse volt.
A vádlott cselekménye két rendbeli, jelentős mennyiségű kábítószerre, forgalomba
hozatallal elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntette kísérletének a megállapítására
alkalmas, melyet részben társtettesként követett el.
A bűncselekmény büntetési tétele 5 évtől 20 évig terjedő vagy életfogytig tartó
szabadságvesztés, beismerés esetére az ügyészség 14 év fegyházbüntetésre tett
mértékes indítványt a vádiratban.
A vádlott letartóztatásban van, míg a kábítószert Magyarországra fuvarozó társát a
Győri Törvényszék jogerősen 5 év szabadságvesztésre ítélte.
Forrás: Baranya Vármegyei Főügyészség
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Kemény büntetést kér az ügyészség egy...
- Órákon át tartó áramszünetekre...
- Rohamosan apad a Duna: Mohácsnál egy...
- Idén kisebb árvaszúnyograjzás várható...
- Szándékosan gyújthatták fel egy...
- Átlagosnak ígérkezik idén a...
- Megint pótlóbuszok járnak a pécsi...
- Kovács Mimi kicsit csalódott és...
- Eltűnt egy 11 éves kisfiú, egyelőre...
- Lemondott Bédy István a Fidesz...