Melegszik az idő, 27 fok is lehet szombaton

Éjszaka országszerte megnövekszik a felhőzet, amelyből főleg északnyugaton eshet kisebb eső.

Szombaton szakadozik, gomolyosodik, majd délután nyugat felől csökken a felhőzet. Elszórtan valószínű zápor.

Mindkét nap megélénkül, néhol meg is erősödik az északnyugati, nyugati szél.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 9 és 14 fok között alakul, de az eleinte kevésbé felhős keleti tájakon 6, 8 fokig is lehűlhet a levegő.

A csúcshőmérséklet szombaton 22 és 27 fok között várható.

