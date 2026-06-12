Melegszik az idő, 27 fok is lehet szombaton
2026. június 12. péntek 19:30
Éjszaka országszerte megnövekszik a felhőzet, amelyből főleg északnyugaton eshet kisebb eső.
Szombaton szakadozik, gomolyosodik, majd délután nyugat felől csökken a felhőzet. Elszórtan valószínű zápor.
Mindkét nap megélénkül, néhol meg is erősödik az északnyugati, nyugati szél.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 9 és 14 fok között alakul, de az eleinte kevésbé felhős keleti tájakon 6, 8 fokig is lehűlhet a levegő.
A csúcshőmérséklet szombaton 22 és 27 fok között várható.
MTI
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