Éppen olyan szép napunk lesz vasárnap, amilyen szombaton volt

Vasárnap is folytatódik a napos, eseménytelen idő.

A déli, délkeleti szél fokozatosan veszít az erejéből, holnap már csak helyenként élénkül meg a keleti irányú légmozgás.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 0 és +6 fok között várható, de északkeleten, keleten több helyen fagyhat.

A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 15 és 20 fok között valószínű.