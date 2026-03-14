Éppen olyan szép napunk lesz vasárnap, amilyen szombaton volt
2026. március 14. szombat 18:01
Vasárnap is folytatódik a napos, eseménytelen idő.
A déli, délkeleti szél fokozatosan veszít az erejéből, holnap már csak helyenként élénkül meg a keleti irányú légmozgás.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 0 és +6 fok között várható, de északkeleten, keleten több helyen fagyhat.
A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 15 és 20 fok között valószínű.
MTI
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Három autó ütközött, lezárták a 6-ost...
- Hatalmas mennyiségű hulladék ég a...
- Éppen olyan szép napunk lesz...
- A hó végén kezdődik a tavaszi...
- Vasárnap ér véget az országos razzia...
- Továbbra sem akadtak az eltűnt 11...
- Íme, így néznek ki a pártlistás...
- Zárva Pécs legrégebbi zárszaküzlete -...
- Orbán Viktor: legyen béke, szabadság...
- Bátorító üzeneteket juttattak el a...