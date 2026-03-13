Zárva Pécs legrégebbi zárszaküzlete - Hetvenkét esztendőn át várták a vevőket
2026. március 13. péntek 09:11
Már több generáció is úgy nőtt fel Pécsett, hogy a Kórház téren, vagy annak közvetlen közelében egy műszaki bolt az idők kezdetétől ott működik. De semmi sem örökös, csak a nyomorúság - szól a mondás. Az üzlet jövője jelenleg ismeretlen, ám bemenni manapság nem lehet. Egy sötét függöny takarja el a belátást, az ajtón meg belülről egy tábla olvasható: „Technikai okokból zárva!" Belesni ugyan lehetséges, de teljességgel hiábavaló cselekedet.
Talán a kulcs tört bele a zárba? Ezt azért kizárhatjuk! A jövőkutatás meg kissé kockázatos dolog, maradjunk ezért inkább eleinte a múltnál, az biztosabbnak tűnik!
Alaposan vissza kellett kalandozni, hogy megtaláljunk egy korai, komoly kapaszkodót.
Nem feltétlenül a legelsőt, de egy lényegeset. A mai Hungária utcát akkoriban még dr. Doktor Sándor utcának hívták. A naptárak 1953-at mutattak, amikor december 25-én, egy pénteki napon, a Dunántúli Napló fogalakozott a kérdéssel. Abban az érában 50 fillérért bárki elolvashatta, milyen változások várhatóak az elkövetkező esztendőben, a megyeszékhely kereskedelmi életében.
A címlapon, a hatodik hasábon nagy betűtípussal hirdette a cím: ELKÉSZÜLT PÉCS 1954. ÉVI ÜZLETHÁLÓZATFEJLESZTÉSI TERVE. Mindezt a pécsi Kereskedelmi Iroda jelentette be, a sajtó útján is. Mert a dolgozóknak „joguk volt" megtudni, mire számíthatnak majd, a Rákosi Mátyás nevével fémjelzett „aranykor" karácsonyát követően.
Csukott kapu mögötti létra
Ennek a lényege abban állt, miszerint a városi vezetők úgy döntöttek, a következő esztendő második negyedében a Kórház téren Háztartási és Vegyesboltot nyitnak. Ez meg is valósult, ott most viszont már egy pizzéria működik, az új idők szellemének megfelelően.
Ennek következtében, a Doktor Sándor utcában már működő kereskedelmi egységet kizárólag Vasboltként kívánták használni. Vagyis, ha az '54-es reformra, mint új időszámításra tekintünk, akkor hetvenkét éve várja a vevőket a zárboltként is ismert helyiség.
Közvetlenül az egykor volt Százéves borozó mellett. Amit talán még a szomszédban vásárolt lakattal csuktak be, pár téllel korábban, 2020-at követően.
Sokkal, évtizedekkel később, már 1981. január 25-én került ismét a középpontba a zárbolt. A Dunántúli Naplóban akkor, a Doktor Sándor (ma Hungária utca) felújítása kapcsán azon zsörtölődtek a lapban, hogy a tulajdonos BARANYAKER Vállalat nem hallotta meg a változás szavát, ennélfogva nem újította meg a bolt régies kirakatát, miközben a környezetében többen is belefogtak a renoválásba. Mint régi értékre, a fából készült kirakatra külön felhívták a figyelmet. Mert néhol bizony eléggé határozottan, már-már barbár módon tüntették el Pécsett az üzletek régies arculatát. Amit ez az egység sikeresen úszott meg.
Nem abból a korból maradt ott egy papírlap a kései utódoknak, kissé csálé módon, belül, az üveg mögött lefektetve. A nyomat azt adja tudtul az ott elsétálóknak, miszerint az egész belső tér rendezés alatt áll. Ezért a rumlit, a kisebb koszt, a port senki se kérje számon!
Pucz Péter - Fotó: Löffler Péter
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Korrupcióval vádolják a BAT-ot, a...
- Lángoló istállót oltottak Sátorhelyen...
- Zárva Pécs legrégebbi zárszaküzlete -...
- Akár húsz foknál is melegebb lehet...
- Két méter alá esik a Duna vízszintje...
- Sergent Garcia és a „salsamuffin"
- Állatorvosi ügyelet a hétvégén...
- Döntetlent játszott a PMFC a Budaörs...
- Csak az MDF vallott a kedvezményes...
- Összefogtak a dél-dunántúli megyék,...