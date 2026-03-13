Zárva Pécs legrégebbi zárszaküzlete - Hetvenkét esztendőn át várták a vevőket

Már több generáció is úgy nőtt fel Pécsett, hogy a Kórház téren, vagy annak közvetlen közelében egy műszaki bolt az idők kezdetétől ott működik. De semmi sem örökös, csak a nyomorúság - szól a mondás. Az üzlet jövője jelenleg ismeretlen, ám bemenni manapság nem lehet. Egy sötét függöny takarja el a belátást, az ajtón meg belülről egy tábla olvasható: „Technikai okokból zárva!" Belesni ugyan lehetséges, de teljességgel hiábavaló cselekedet.

Talán a kulcs tört bele a zárba? Ezt azért kizárhatjuk! A jövőkutatás meg kissé kockázatos dolog, maradjunk ezért inkább eleinte a múltnál, az biztosabbnak tűnik!



Alaposan vissza kellett kalandozni, hogy megtaláljunk egy korai, komoly kapaszkodót.

Nem feltétlenül a legelsőt, de egy lényegeset. A mai Hungária utcát akkoriban még dr. Doktor Sándor utcának hívták. A naptárak 1953-at mutattak, amikor december 25-én, egy pénteki napon, a Dunántúli Napló fogalakozott a kérdéssel. Abban az érában 50 fillérért bárki elolvashatta, milyen változások várhatóak az elkövetkező esztendőben, a megyeszékhely kereskedelmi életében.



A címlapon, a hatodik hasábon nagy betűtípussal hirdette a cím: ELKÉSZÜLT PÉCS 1954. ÉVI ÜZLETHÁLÓZATFEJLESZTÉSI TERVE. Mindezt a pécsi Kereskedelmi Iroda jelentette be, a sajtó útján is. Mert a dolgozóknak „joguk volt" megtudni, mire számíthatnak majd, a Rákosi Mátyás nevével fémjelzett „aranykor" karácsonyát követően.

Csukott kapu mögötti létra Erős, fából készült, üvegezett ajtó állja útját annak, aki az udvarra, netán a lépcsőházhoz vezető feljáróhoz szeretne bejutni Pécsett, a Hungária utca 4-es szám alatt. Mert a bolt felett ablakok vannak, lakásoknak néznek ki, de többszöri látogatások alkalmával egyszer sem sikerült senkit elcsípni, aki bármi érdemlegeset tudott volna mondani az ügyben. Kívülről egy kovácsoltvas is védi a bejáratot. Benn egy hatalmas, sokméteres alumíniumlétra elfektetve várja, hátha egyszer még szükség lesz rá.





Ennek a lényege abban állt, miszerint a városi vezetők úgy döntöttek, a következő esztendő második negyedében a Kórház téren Háztartási és Vegyesboltot nyitnak. Ez meg is valósult, ott most viszont már egy pizzéria működik, az új idők szellemének megfelelően.

Ennek következtében, a Doktor Sándor utcában már működő kereskedelmi egységet kizárólag Vasboltként kívánták használni. Vagyis, ha az '54-es reformra, mint új időszámításra tekintünk, akkor hetvenkét éve várja a vevőket a zárboltként is ismert helyiség.

Közvetlenül az egykor volt Százéves borozó mellett. Amit talán még a szomszédban vásárolt lakattal csuktak be, pár téllel korábban, 2020-at követően.



Sokkal, évtizedekkel később, már 1981. január 25-én került ismét a középpontba a zárbolt. A Dunántúli Naplóban akkor, a Doktor Sándor (ma Hungária utca) felújítása kapcsán azon zsörtölődtek a lapban, hogy a tulajdonos BARANYAKER Vállalat nem hallotta meg a változás szavát, ennélfogva nem újította meg a bolt régies kirakatát, miközben a környezetében többen is belefogtak a renoválásba. Mint régi értékre, a fából készült kirakatra külön felhívták a figyelmet. Mert néhol bizony eléggé határozottan, már-már barbár módon tüntették el Pécsett az üzletek régies arculatát. Amit ez az egység sikeresen úszott meg.



Nem abból a korból maradt ott egy papírlap a kései utódoknak, kissé csálé módon, belül, az üveg mögött lefektetve. A nyomat azt adja tudtul az ott elsétálóknak, miszerint az egész belső tér rendezés alatt áll. Ezért a rumlit, a kisebb koszt, a port senki se kérje számon!