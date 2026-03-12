Akár húsz foknál is melegebb lehet pénteken!

Éjszakára nagy területen csökken a felhőzet, sok helyen kiderül az ég, párásság és ködfoltok viszont kialakulhatnak.

Az ország észak-déli középső sávján, illetve kisebb számban ma az Alpokalján és északkeleten lehet zápor, néhol zivatar.

Éjszakára csökken a csapadékhajlam, késő estétől már csak egy-egy helyen lehet zápor.

A délies szél ma csak zivatarok, intenzívebb záporok környékén, holnap a Fertő térségében erősödhet meg.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 1, 6 fok között, a vízpartokon, magasabban fekvő helyeken 6 fok felett alakul, de a fagyzugokban gyenge fagy is lehet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 16 és 21 fok között valószínű.