Akár húsz foknál is melegebb lehet pénteken!
2026. március 12. csütörtök 19:30
Éjszakára nagy területen csökken a felhőzet, sok helyen kiderül az ég, párásság és ködfoltok viszont kialakulhatnak.
Az ország észak-déli középső sávján, illetve kisebb számban ma az Alpokalján és északkeleten lehet zápor, néhol zivatar.
Éjszakára csökken a csapadékhajlam, késő estétől már csak egy-egy helyen lehet zápor.
A délies szél ma csak zivatarok, intenzívebb záporok környékén, holnap a Fertő térségében erősödhet meg.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 1, 6 fok között, a vízpartokon, magasabban fekvő helyeken 6 fok felett alakul, de a fagyzugokban gyenge fagy is lehet.
A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 16 és 21 fok között valószínű.
MTI
