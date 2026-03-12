Feloldják a teljes útzárat, befejezték a balesetveszélyes fák kivágását Pécs és Orfű között

A Mecsekerdő Zrt. tájékoztatja a lakosságot, hogy sikeresen befejezte a 6604. számú, Pécs és Orfű közötti közút mentén azokat a komplex erdészeti beavatkozásokat, amelyeket a közlekedésbiztonság és a balesetmegelőzés érdekében 2026. március 2-án indított el. A Remeterét és az orfűi elágazás közötti szakaszon a munkálatok idejére bevezetett teljes útzárat 2026. március 12-én 15 óra után feloldja. Az út mellett haladó kerékpárutat március 16-tól bocsátja a közlekedők rendelkezésére.

Mint korábban jelezték, a beavatkozásra az út mentén húzódó, 90 évnél idősebb erdők kritikus állapota miatt volt szükség. A klímaváltozás és a szárazabb időjárás miatt jelentős számú faegyed egészségi állapota jelentősen leromlott, stabilitásuk lecsökkent, így közvetlen balesetveszélyt jelentettek a forgalomra.



A Mecsekerdő Zrt. az előzetes műszeres és terepi vizsgálatok alapján egy 25,5 hektáros biztonsági sávot jelölt ki az út mentén a balesetveszélyes, kritikus állapotú fák eltávolítására. A munkálatok sikeres lezárultával az érintett útszakasz biztonságosabbá vált a gépjárművel, kerékpárral, vagy gyalogosan közlekedők számára.



Felhívják a közlekedők figyelmét, hogy bár a főbb fakivágási munkálatok lezárultak, az elkövetkező napokban az utómunkálatok, kisebb léptékű takarítási feladatok miatt forgalomcsillapítás mellett még időszakos terelésre és forgalomkorlátozásra lehet számítani az érintett szakaszon.



A társaságunk ezúton is hálásan köszöni a lakosság, a közlekedők és a természetjárók türelmét, valamint azt a megértést és együttműködést, amelyet a munkálatokkal és lezárásokkal járó kényelmetlenségek idején tanúsítottak.

