Két baranyai tóba is érkezett pontyokból utánpótlás
2026. március 12. csütörtök 09:49
A Horgász Egyesületek Baranya Megyei Szövetsége 2026. 03. 11-én két halgazdálkodási hasznosításában lévő vízterületére is pontyot telepített.
A Pécsi-tó szezonindító telepítésével 2.000 kg fogható méretű ponty került ki a vízbe, míg a most szombaton nyitó Kovácsszénájai-tó 500 kg, szintén fogható méretű ponttyal gazdagodott az eredményesebb horgászat elősegítése érdekében.
A most kihelyezett pikkelyes pontyok 2,2-2,6 kg/db átlagsúlyúak voltak.
Az elmúlt héten a Kovácsszénájai tavon 7 db műfűből kialakított süllőfészek is kihelyezésre került, a korábbi évekhez hasonlóan.
A tapasztalat minden évben kedvező volt, a műfészkekre sikeresen ráívtak a süllők.
A fészkek a halőrház előtti vízszakaszon, és a zárógát közelében egy kis szakaszon lettek kihelyezve, melyek ásványvizes palackokkal vannak jelölve. A fészkek nyugalma érdekében kérjük, hogy a szaporodás és az ikrák sikeres lekelése okán senki ne zavarja ezeket!
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Idén először szerdán emelkedett 20...
- Két baranyai tóba is érkezett...
- Több kocsival közlekednek a Mecsek...
- Mohácson az országban elsőként,...
- Második nekifutásra már elfogadta...
- Ennyi volt a sztrájk, helyreáll a...
- Lányokat prostitúcióra kényszerítő...
- Pécsre indult egy szigetvári nő,...
- Csaknem tíz éve nem volt ilyen...
- Üzent Orbán Viktor: a hazádnak...