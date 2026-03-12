Két baranyai tóba is érkezett pontyokból utánpótlás

A Horgász Egyesületek Baranya Megyei Szövetsége 2026. 03. 11-én két halgazdálkodási hasznosításában lévő vízterületére is pontyot telepített.

A Pécsi-tó szezonindító telepítésével 2.000 kg fogható méretű ponty került ki a vízbe, míg a most szombaton nyitó Kovácsszénájai-tó 500 kg, szintén fogható méretű ponttyal gazdagodott az eredményesebb horgászat elősegítése érdekében.

A most kihelyezett pikkelyes pontyok 2,2-2,6 kg/db átlagsúlyúak voltak.

Az elmúlt héten a Kovácsszénájai tavon 7 db műfűből kialakított süllőfészek is kihelyezésre került, a korábbi évekhez hasonlóan.

A tapasztalat minden évben kedvező volt, a műfészkekre sikeresen ráívtak a süllők.

A fészkek a halőrház előtti vízszakaszon, és a zárógát közelében egy kis szakaszon lettek kihelyezve, melyek ásványvizes palackokkal vannak jelölve. A fészkek nyugalma érdekében kérjük, hogy a szaporodás és az ikrák sikeres lekelése okán senki ne zavarja ezeket!