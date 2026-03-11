Lányokat prostitúcióra kényszerítő férfiakat ítéltek el Pécsett

Emberkereskedelem és kényszermunka miatt szabott ki tíz, illetve nyolc és fél év fegyházbüntetést a Pécsi Ítélőtábla két férfira, amiért egy nőt és két, gyermekotthonban élő kiskorú lányt kényszerítettek prostitúcióra 2019 és 2022 között - közölte a bíróság az MTI-vel.

A táblabíróság közleményében azt írták, hogy az ügy elsőrendű vádlottja 2018-ban ismerkedett meg az ügy egyik sértettjével, akit később - a nő akaratát rendszeres bántalmazással és erőszakkal megtörve - arra vett rá, hogy anyagi haszonszerzés céljából prostitúciós tevékenységet folytasson, a bevételt pedig adja át neki. A nő 2019 és 2022 között napi rendszerességgel nyújtott szexuális szolgáltatásokat, a keresetét pedig minden esetben az elsőrendű vádlott vette át.



A férfi 2022-ben ismerkedett meg későbbi bűntársával, a másodrendű vádlottal, majd együtt vettek rá két, gyermekotthonban élő kiskorú lányt arra, hogy prostituáltként dolgozzanak, és a megszerzett pénzt nekik adják át.

A nyomozás során a nő terhelő vallomást tett az elsőrendű vádlottra, emiatt a férfi fenyegetéssel próbálta kényszeríteni a nőt vallomása visszavonására. A vádlott egy valótlan tartalmú dokumentumot diktált le nőnek, amelyet súlyos bántalmazással fenyegetve íratott alá vele. A kényszerítésnél a másodrendű vádlott is jelen volt, bár ő közvetlen fenyegetést nem alkalmazott.

A másodfokon eljárt Pécsi Ítélőtábla keddi jogerős ítéletében az elsőrendű vádlottat jogerősen társtettesként, több ember sérelmére, erőszakkal, a sértett kiszolgáltatott helyzetének kihasználásával, szexuális cselekmény végzése érdekében elkövetett emberkereskedelem és kényszermunka, valamint kényszerítés hatósági eljárásban bűntettében és ennek kísérletében mondta ki bűnösnek.

A másodrendű vádlottat társtettesként, több ember sérelmére, a sértett kiszolgáltatott helyzetének kihasználásával, szexuális cselekmény végzése érdekében elkövetett emberkereskedelem és kényszermunka bűntettében, valamint kényszerítés hatósági eljárásban bűntettében mondta ki bűnösnek.

Az ítélőtábla - a cselekmények jogi átminősítésén túl - az első fokon kiszabott büntetések mértékén nem változtatott, így az elsőrendű vádlottat tíz, társát nyoc és fél év fegyházbüntetéssel sújtotta.

Az ítélet jogerős.