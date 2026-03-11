Esőre és napsütésre is számíthatunk csütörtökön

Estétől délnyugat felől némileg nő a záporok, zivatarok kialakulási esélye.

Holnap nagyobb területen erőteljesebbé válhat a gomolyfelhő-képződés - ennek ellenére a legtöbb helyen legalább több órára kisüthet a nap.

Csütörtök délelőtt helyenként, majd délután már elszórtan előfordulhat konvektív csapadék.

A délies szél estétől leginkább a Dunántúl egyes részein és a csapadékgócok környezetében lehet élénk, utóbbiak esetén holnap akár erős széllökések is előfordulhatnak.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 0 és +7 fok között alakul, de a kevésbé felhős északkeleti, keleti hidegre hajlamos helyeken néhány fokkal hidegebb is lehet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 14 és 19 fok között valószínű.