Esőre és napsütésre is számíthatunk csütörtökön
2026. március 11. szerda 16:35
Estétől délnyugat felől némileg nő a záporok, zivatarok kialakulási esélye.
Holnap nagyobb területen erőteljesebbé válhat a gomolyfelhő-képződés - ennek ellenére a legtöbb helyen legalább több órára kisüthet a nap.
Csütörtök délelőtt helyenként, majd délután már elszórtan előfordulhat konvektív csapadék.
A délies szél estétől leginkább a Dunántúl egyes részein és a csapadékgócok környezetében lehet élénk, utóbbiak esetén holnap akár erős széllökések is előfordulhatnak.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 0 és +7 fok között alakul, de a kevésbé felhős északkeleti, keleti hidegre hajlamos helyeken néhány fokkal hidegebb is lehet.
A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 14 és 19 fok között valószínű.
MTI
