Alaposan odaégették az ételt egy komlói lakásban
2026. március 11. szerda 11:41
Tűzhelyen felejtett étel okozott füstöt egy komlói lakásban tegnap késő este.
A Vértanúk utcai második emeleti ingatlanba a helyi hivatásos tűzoltók az ajtót felfeszítve jutottak be, onnan kivittek egy embert, majd átadták a mentőszolgálat munkatársainak.
A lakó a mentőben tért magához, kórházba szállították.
A tűzoltóegység kiszellőztette a lakást, amelynek falai kormozódtak, a tűzhely környezete pedig használhatatlanná vált.
A tűzoltók a szomszédos ingatlanokat is átvizsgálták, a társasházat senkinek sem kellett elhagynia.
MTI
