Alaposan odaégették az ételt egy komlói lakásban

Tűzhelyen felejtett étel okozott füstöt egy komlói lakásban tegnap késő este.

A Vértanúk utcai második emeleti ingatlanba a helyi hivatásos tűzoltók az ajtót felfeszítve jutottak be, onnan kivittek egy embert, majd átadták a mentőszolgálat munkatársainak.

A lakó a mentőben tért magához, kórházba szállították.

A tűzoltóegység kiszellőztette a lakást, amelynek falai kormozódtak, a tűzhely környezete pedig használhatatlanná vált.

A tűzoltók a szomszédos ingatlanokat is átvizsgálták, a társasházat senkinek sem kellett elhagynia.