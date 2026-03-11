Minden plüssállatot meggyógyítanak a Teddy Maci Kórház családi napján

Tizennegyedik alkalommal rendelnek a "Teddy doktorok" a Teddy Maci Kórház Családi Nap keretében, szombaton, 9:00-13:00 között, a Dr. Romhányi György Aulában.

A Teddy Maci doktorok segítségével a gyerekek játszhatnak a Teddy kórházban, a Teddy műtőben, a Teddy fogászaton, és a Teddy gyógyszertárban.

Mentő- és tűzoltóautókat is megnézhetnek a kicsik, akiket arcfestéssel és lufihajtogással is várnak.



A szervezők szeretettel várnak kicsiket, nagyokat, és persze a plüssállatokat is!

A belépés ingyenes.