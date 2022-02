Adni és olvasni nagyon jó! Második lakossági könyvadomány-gyűjtését szervezi Pécsett a mohácsi egyesület

- A könyvek színt vihetnek az életükbe, s visszarepíthetik a fiatalságukba a szociális intézmények idős lakóit - nyilatkozta Boda István, a Kulturális Táplálék Gyűjtés kampány megálmodója. Decemberben zárult le az első lakossági könyvadomány-gyűjtés szociális intézmények részére Pécsett. A nagy siker folytatást érdemelt, ezért eljött az ideje a Kulturális Táplálék Gyűjtés kampány második felvonásának a megyeszékhelyen.

A Közkincs Művészeti és Kulturális Közhasznú Egyesület 2014-ben indított egy „Mozgó Könyvek" elnevezésű közhasznú könyvterjesztési programot, amely során könyves szekereket állítottak Budapest forgalmas köztereire. A cél az volt, hogy az emberek - szinte névleges áron - a kezükbe vehessék a könyveket. Az egyesület a járvány kirobbanása után létrehozta az online könyves szekerét, amivel az akkori „Maradj otthon!" szlogent és az olvasást próbálták népszerűsíteni a saját eszközeikkel, többek között ingyenesen elérhető könyvekkel is.

„Az olvasási programunk elsődleges célja, hogy könyvet adjunk az emberek kezébe és megszerettessük az olvasást a fiatalokkal. A virtuális világ korát éljük, de egy valóságos könyv más a szemnek és a léleknek is, próbáljuk visszahozni a könyvszeretetét" - mesélte lapunknak Boda István, az egyesület elnöke, aki egyúttal azt is elárulta, mikor és hol lesz lehetőség leadni a polcokon porosodó könyveinket.

Az egyesület megálmodója immár négy megyében szeretné ellátni ingyenes olvasmányokkal a szociális otthonok lakóit.

A lakossági könyvadomány-gyűjtést kirobbantó szikra Budapestről indult. Több helyi önkormányzat is felfigyelt az egyesület tevékenységére, így rajtuk keresztül több kerület szociális intézményeibe is könyveket juttattak el. A kampányt pedig fokozatosan terjesztik ki vidékre is: Baranya, Somogy, Tolna, és Fejér megye lesz a Kulturális Táplálék Gyűjtés kampány következő állomása.



- A vidéki begyűjtéshez nem volt alkalmas szállító járművünk, de egy közösségi adománygyűjtő programnak köszönhetően sikerült elindítani egy kisteherautó lízingjét. Az emberek örömmel fognak össze egy jó ügyért, ez már itt is megnyilvánult - mondta lapunknak Boda István, az egyesület elnöke.

A szervezet baranyai kötődései kapcsán Mohácson szervezték meg az első vidéki lakossági adománygyűjtést a Mohácsi Kanizsai Dorottya Múzeum partnerségével, ami nagy sikerrel zajlott, óriási mennyiségű könyv érkezett. Voltak olyan idősek, akik naponta háromszor-négyszer is fordultak egy-egy szatyornyi könyvvel. A pécsi gyűjtés határidejét követően is sok igény merült fel, sokan hoztak volna még könyveket, így a siker folytatást követelt.



- Jó volt látni az embereket összefogását, s azt, hogy kicsit mindannyian kimozdultak a komfortzónájukból.

A Kulturális Táplálék Gyűjtés elnevezésű projekt újabb periódusában ismét arra kérik a pécsi és környékbeli lakosokat, ajánlják fel feleslegessé vált könyveiket. A szervezők február 7-től 12-ig a PKK Apáczai Művelődési Házban várják a könyvek leadását.



Időközben Komló városa is jelezte, hogy szívesen részt venne a programban. Tehát ugyanebben az időszakban a József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjteményben is várják az adományozókat.

A begyűjtést követően átválogatják, témakörök alapján szelektálják a könyveket, majd kiszállítják azoknak a szociális intézményeknek, akik jelezték az igényeiket. A paletta meglehetően széles, hiszen minden műfaj érdekes lehet. Az intézmények folyamatosan jeleznek vissza, hogy az ottani igények szerint mennyi, és milyen típusú könyvekre tartanának igényt.

Az egyesület immár tizenhat éve a Mohácsi Busójárás meghatározó társszervezője, így az idei busójárás első napján, csütörtökön szeretnének sort keríteni a mohácsi begyűjtésből származó könyvadományok nyilvános átadására a helyi szociális intézmények részére.

A mai világ az egyén köré épül, de fontos, hogy legyen benne valami humánus, valami emberi érzés, mint a szeretet. Jó kapni, de még jobb adni, főképp, ha azzal másoknak örömet okozunk - Boda István mindenkit arra buzdít, hogy adja tovább február 7. és 12. között Pécsen vagy Komlón a kiolvasott, felesleges, porosodó könyveit azoknak, akik még örömüket lelhetik bennük.