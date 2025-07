Robbanás volt Pécsett, a Király utcában egy étteremben, Farkas Bertalan is megsérült

A falak megremegtek a detonációtól, aztán a hirtelen kialakult tűz átterjedt a konyhai berendezésekre is. Több sérültje volt a Borostyán étteremben kialakult vészhelyzetnek. Közöttük említették Farkas Bertalant is. Erről számolt be a Dunántúli Napló 1959. május 23-án megjelent lapszámában. A váratlan eseménysor egy nappal korábban esett meg Pécsett, a Kossuth Lajos (ma Király) utcában.

Az eredeti újsághír ugyan részletesnek számított, ennek ellenére akadnak benne zavaros sorok. Legalábbis mai olvasatban feltétlenül!

Annyi bizonyos, a konyhában tűzhelyet, valamint gázcsövet szereltek a Bádogos és Szerelő KTSZ munkatársai, de inkább kontárjai. A munkások felületesek, netán lusták lehettek, így a gázvezetéket nem zárták el. Ezért a helyiség megtelt gázzal. Amikor az üzembe helyezett eszközre ráengedték a nyomást, majd azt begyújtották nyílt láng használatával, egy tizedmásodperc leforgása alatt bekövetkezett a robbanás. Ekkor az időmérők 16 óra 15 percet mutattak.



A tragikus eseménysorban azonban némi szerencsés fordulat is akadt.

Az épület előtt ugyanis éppen ott tartózkodott egy szabadnapos tűzoltó. Az illető azonnal bement a veszélyes helyre, ahol üzembe helyezett egy poroltó készüléket. A tűzoltóság egységeit szintén riasztottál, azok hamarosan megérkeztek, majd megfékezték a lángokat. Akkoriban a Rákóczi úton állt a tűzoltó laktanya, vagyis nem kellett nagy utat megtenniük a lánglovagoknak a helyszínig.



Mennyi is annyi? Az újságokban jellemzően nem közöltek árakat. Ez azért érdekes, mert jó lenne tudni, mennyit is ért az 25 ezer forintos kárösszeg. Mindenestre, balatoni üdülők figyelmébe ajánlottak csónakokat, egy keretes hirdetésben. Az egyszemélyes darab 4350 forintért volt elvihető, a kétszemélyes ellenben 6740-et ért, újonnan. Vagyis négy-őt darab ilyen eszköz értéke ment veszendőbe. Ezt ma 1,5-2 millióra lehetne taksálni.

Ennek ellenére azért az étteremben szintén keletkeztek károk. Bútorok, függönyök kaptak lángra, a kár összege mintegy 25 000 forintra rúgott. Mindez azonban csupán előzetes becslést jelentett, nem lehetett pontos a leltár. De legalább az épület nem égett porig.



A mentők ugyanúgy rendben megérkeztek a riasztásukat követően. Ők sem a világ végéről indultak bevetésre, a Petőfi utcában, a garázsukban várakoztak, amikor megszólt a telefonjuk. Odaszáguldottak, majd elsősegélyben részesítettek számos sérültet. Összesen tizenegy személy szenvedett égési sérüléseket. Akadtak közöttük italmérők, takarítónő, boltvezető, illetve annak felesége (az is egy beosztás!), valamint pincértanuló, meg konyhafőnök egyaránt.

Egy segédmunkás szintén gyarapította az ellátottak számát. Őt éppen Farkas Bertalannak hívták, de természetesen semmi köze nem lehetett a későbbi első magyar űrhajóshoz. Csupán véletlen névazonosság történt. Segéderőként vélhetően a szerelőbrigád oszlopos tagjaként lehetett jelen a balszerencsés történésnél.



Öt sebesült állapotát minősítették súlyosnak, őket a pécsi Bőrgyógyászati Klinikára szállították további gyógykezelés céljából. A rendőrség pedig megindította a vizsgálatot az ügyben. Ugyanis szerették volna kideríteni, kit is terhel a felelősség az esettel kapcsolatban-