Lottó, lottó, a heti remény: itt van a kincset érő hat szám
2025. november 02. vasárnap 16:52
A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 44. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:
Nyerőszámok:
6 (hat)
8 (nyolc)
18 (tizennyolc)
28 (huszonnyolc)
36 (harminchat)
42 (negyvenkettő)
Nyeremények:
6 találatos szelvény 1 darab, nyereménye 139 485 225 forint;
5 találatos szelvény 41 darab, nyereményük egyenként 227 010 forint;
4 találatos szelvény 1375 darab, nyereményük egyenként 6770 forint;
3 találatos szelvény 19 696 darab, nyereményük egyenként 2875 forint.
MTI
