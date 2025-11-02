Lottó, lottó, a heti remény: itt van a kincset érő hat szám

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 44. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:

Nyerőszámok:

6 (hat)

8 (nyolc)

18 (tizennyolc)

28 (huszonnyolc)

36 (harminchat)

42 (negyvenkettő)

Nyeremények:

6 találatos szelvény 1 darab, nyereménye 139 485 225 forint;

5 találatos szelvény 41 darab, nyereményük egyenként 227 010 forint;

4 találatos szelvény 1375 darab, nyereményük egyenként 6770 forint;

3 találatos szelvény 19 696 darab, nyereményük egyenként 2875 forint.