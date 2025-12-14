Baleset miatt teljes útzár van a baranyai főúton
2025. december 14. vasárnap 15:47
Letért az úttestről és az árokba hajtott egy gépkocsi Harkánynál, az 58-as főút 22-es és 23-as kilométere közötti szakaszán.
A siklósi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet.
A társhatóságok is a helyszínre érkeztek.
Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.
Forrás: Katasztrófavédelem
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Baleset miatt teljes útzár van a...
- Döntött a Fidesz pécsi csoportja,...
- Aki nagyon unja már a borult, ködös...
- Pécsi gyalogosgázolás szemtanúit...
- Lángolt két garázs Baranyában,...
- Változott a buszok menetrendje, már...
- Megvannak az adatok, rengetegen...
- Lottó, lottó, a heti remény: itt van...
- Dr. Papp Lászlóra emlékeztek a PTE...
- Egy héten át tartó rendőrségi razzia...