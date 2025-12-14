Baleset miatt teljes útzár van a baranyai főúton

Letért az úttestről és az árokba hajtott egy gépkocsi Harkánynál, az 58-as főút 22-es és 23-as kilométere közötti szakaszán.

A siklósi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet.

A társhatóságok is a helyszínre érkeztek.

Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.