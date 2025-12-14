Pécsi gyalogosgázolás szemtanúit keresik a rendőrök

A Pécsi Rendőrkapitányság eljárást folytat közúti közlekedés rendjének megzavarása szabálysértés elkövetése miatt.

November 24-én 16 óra 50 perckor Pécsett, az Ifjúság útja 9. szám előtti útszakaszon egy - az Édesanyák útja irányából érkező - kék, Renault Clio típusú autó a kijelölt gyalogos-átkelőhelyen elütött egy gyalogost.

A baleset során a gyalogos elesett, és megsérült.

A Pécsi Rendőrkapitányság kéri, hogy aki szemtanúja volt az esetnek, és a balesetről érdemleges információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a Telefontanú 06-80-555-111-es ingyenes zöldszámán, a 112-es központi segélyhívón, vagy jelentkezzen személyesen a Pécsi Rendőrkapitányságon.