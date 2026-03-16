Visszaesik a hőmérséklet, borús napunk lesz kedden

Kedden nagyrészt erősen felhős vagy borult időre számíthatunk, de délután északkelet felől elkezd vékonyodni a felhőzet.

Elszórtan alakulhat ki eső, záporeső - főként hazánk nyugati felén, kétharmadán. Az északnyugatira forduló szél többfelé megélénkül, a front mentén átmenetileg erős lökések is lehetnek.

Kedden délelőtt a Nyugat-Dunántúlon, míg estétől néhol északkeleten erősödhet meg az északi, északkeleti szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 2 és 7 fok között várható, de a szélvédett fagyzugokban 0 fok alá is hűlhet a levegő.

A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 10 és 15 fok között valószínű, de a tartósan borult vagy csapadékos részeken ennél pár fokkal hűvösebb maradhat az idő.