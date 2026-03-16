Visszaesik a hőmérséklet, borús napunk lesz kedden
2026. március 16. hétfő 18:11
Kedden nagyrészt erősen felhős vagy borult időre számíthatunk, de délután északkelet felől elkezd vékonyodni a felhőzet.
Elszórtan alakulhat ki eső, záporeső - főként hazánk nyugati felén, kétharmadán. Az északnyugatira forduló szél többfelé megélénkül, a front mentén átmenetileg erős lökések is lehetnek.
Kedden délelőtt a Nyugat-Dunántúlon, míg estétől néhol északkeleten erősödhet meg az északi, északkeleti szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 2 és 7 fok között várható, de a szélvédett fagyzugokban 0 fok alá is hűlhet a levegő.
A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 10 és 15 fok között valószínű, de a tartósan borult vagy csapadékos részeken ennél pár fokkal hűvösebb maradhat az idő.
MTI
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- A Mecsek IC-k esetében gyakran...
- Hoppál Hunor a tévében pörköl oda a...
- Visszaesik a hőmérséklet, borús...
- Fesztiválbérletet is nyerhetnek a...
- Tíz sérültje van a reggeli villányi...
- Zárva Pécs legrégebbi zárszaküzlete -...
- Tükörképükre támadó madarakra...
- Orbán Viktor: nem hagyjuk, hogy ukrán...
- Tizenhárom éve ölték meg Bándy Katát...
- Munkagödörbe hajtott egy kisbusz...