Tíz sérültje van a reggeli villányi balesetnek
2026. március 16. hétfő 12:36
Munkagödörbe hajtott egy kisbusz hétfőn kora reggel Villány külterületén.
A sofőr valószínűleg nem vette észre az útépítést jelző táblákat és a felmart úttestet, emiatt történhetett a baleset.
A mikrobuszban összesen tíz ember utazott, nyolcan önerejükből hagyták el a járművet, két embert a villányi hivatásos tűzoltók emeltek ki.
A balesetben négyen súlyosan, hatan könnyebben sérültek meg, a mentőszolgálat munkatársai mindenkit kórházba szállítottak.
A műszaki mentés félpályás útlezárás mellett zajlott.
Forrás: Katasztrófavédelem
