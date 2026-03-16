Tíz sérültje van a reggeli villányi balesetnek

Munkagödörbe hajtott egy kisbusz hétfőn kora reggel Villány külterületén.

A sofőr valószínűleg nem vette észre az útépítést jelző táblákat és a felmart úttestet, emiatt történhetett a baleset.

A mikrobuszban összesen tíz ember utazott, nyolcan önerejükből hagyták el a járművet, két embert a villányi hivatásos tűzoltók emeltek ki.

A balesetben négyen súlyosan, hatan könnyebben sérültek meg, a mentőszolgálat munkatársai mindenkit kórházba szállítottak.

A műszaki mentés félpályás útlezárás mellett zajlott.