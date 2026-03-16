Tükörképükre támadó madarakra figyelmeztetnek
2026. március 16. hétfő 09:35
A költési időszak kezdetével ismét megjelentek az épületek ablakait és az autók visszapillantó tükreit támadó madarak, védelmükben javasolt a tükröződő felületek eltakarása - közölte a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) hétfőn az MTI-vel.
Az egyesülethez évről évre érkeznek bejelentések olyan madarakról, amelyek napokon keresztül harcolnak saját tükörképükkel. Ennek következtében legyengülhetnek, megsérülhetnek, folyamatos kopogtatásuk, ürülékszennyezésük pedig zavaró lehet. A jelenség hátterében a költési időszakban felerősödő területféltő magatartás áll.
A természetben a madarak nem találkoznak a mesterséges felületekre jellemző stabil és tiszta tükröződéssel, így evolúciós szinten nem tudtak alkalmazkodni ehhez az ingerhez.
A hormonoktól feltüzelt hímek a "legyőzhetetlen ellenféllel" szemben a végkimerülésig küzdhetnek, ami fizikai sérülésekhez, a táplálkozás elhanyagolásához vagy a fiókák gondozásának elmaradásához vezethet.
A természetvédők szerint megoldást jelent a tükröződő felületek eltakarása, a gépjárművek visszapillantó tükreinek behajtása, függönyök használata vagy madarakat riasztó úgynevezett "rémzsinór" kihelyezése.
Az MME példaként említette azt a korábbi esetet, amikor Sásdon egy fehér gólya több ablaküveget is betört a saját tükörképét támadva.
MTI - Fotó: MTI-fotó
