Életet menthetünk: itt adhatunk vért a héten Baranyában
2026. június 14. vasárnap 14:47
Az alábbi helyszíneken és időpontokban várják a véradókat a héten Baranyában.
Mágocs, Tarnai Nándor Városi Könyvtár és Kulturális Intézmény (Szabadság u. 7.) június 15. hétfő 15:00-17:30
Pécs, PTE GYÁIG 1. Számú Általános Iskolája (Alkotmány u. 38.) június 16. kedd 14:00-17:00
Lippó, Nyugdíjas Klub (Ifjúság u. 1.) június 16. kedd 14:00-17:00
Villány, Művelődési Ház (Baross u. 11.) június 18. csütörtök 9:00-12:00
Szentlőrinc, Power Gym (Kodolányi J. u. 13.) június 19. péntek 15:00-18:00
Pécs, Cutler Gym & Fitness Center (Megyeri út 76.) június 21. szombat 10:00-13:00
Pécs, Forrás Véradópont (Forrás Üzletközpont földszint, Bajcsy-Zsilinszky u. 9.) június 15. hétfő 10:00-14:00
június 17. szerda 12:00-17:00
június 19. péntek 12:00-17:00
Június 08 és 30. között a PizzaGyár jóvoltából minden nap kisorsolunk egy szabadon választható pizzát.
Kedvezményes Mórahalmi belépő mellett továbbra is tart a Galaxis Gépi Masszázs szalonba szóló 50%-os kedvezmény is.
Pécsi Vérellátó Központ véradása (Pacsirta u. 3.) június 08.-június 30. PIZZA NAPOK!
A PizzaGyár jóvoltából a vért adók között szabadon választható pizzát sorsolunk ki!
Állandó véradási lehetőségek:
Pécsi Regionális Vérellátó Központ, Pécs, Pacsirta u. 3. Telefon: +36 72 215 634 vagy +36 72 211 920
Véradási időpontok a jövő héten:
Hétfő, Kedd, Szerda: 8:00 - 15:00
Csütörtök: 8:00-18:00
Péntek: 8:00-15:00
Megközelíthető a 30, 30Y, 103, 55 járatokkal. Véradóknak ingyenes parkolás az intézmény udvarában.
Forrás Véradópont Pécs, Bajcsy-Zsilinszky u. 9. Forrás Üzletközpont földszint
Nyitvatartási idő: Hétfő: 10:00-14:00
Szerda: 12:00-17:00
Péntek: 12:00-17:00
Mohácsi Kórház Transzfúziós Osztály
Szepessy tér 7. Főépület földszint
Hétfő, Szerda: 8:00-13:00
Péntek: 8:00-11:00
Véradásra jelentkezhet, aki elmúlt 18 éves, de még nincs 65 (első véradók esetén a felső korhatár 60 év), testsúlya eléri az 50 kg-ot és egészségesnek érzi magát. Véradáshoz hozza magával a személyazonosító igazolványát, lakcím és TB- kártyáját.
EQM - OVSZ - Fotó: pixabay.com
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