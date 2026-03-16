Milliókat zsarolt ki ismerősétől egy pécsi férfi

A Pécsi Járásbíróság a napokban elrendelte egy férfi letartóztatását egy hónapra az élet vagy testi épség elleni fenyegetéssel elkövetett zsarolás bűntettének alapos gyanúja miatt.

A nyomozás eddigi adatai szerint a gyanúsított és a sértett férfi a 2000-es évek elején ismerkedtek meg, majd kapcsolatuk hosszabb időre megszakadt. 2022. körül véletlen találkozás révén újra megújult. Ekkor a sértett önálló vállalkozásként, illetve szervizekben karosszérialakatosként dolgozott, míg a gyanúsított autók adásvételével foglalkozott úgy, hogy sérült autókat vásárolt fel és azokat elvitte abba a szervizbe, ahol a sértett dolgozott, majd javítást követően a járműveket eladta.

2025. januárjától kezdődően a gyanúsított egyre több kifogást talált a sértett által végzett munkában, majd március környékén kitalálta, hogy ha a javítással a sértett nem végez időben, akkor 15.000 forint bánatpénzt kell fizetni a gyanúsítottnak.

A gyanúsított 2025. tavaszán családi házat nézegetett vásárlás céljából, ahol az egyik ház vonatkozásában kijelentette, hogy azért nem tudta megvenni, mert a sértett késlekedett a javításokkal, márpedig a házat 40-50 millióért meg lehetett volna venni, és felújítva 200 millióért lehetett volna eladni és a sértett ezért tartozik neki a különbözettel, a sértett majd ledolgozza a tartozást az által megvásárolt másik háznál, a gépkocsikkal, illetve különböző ügyintézésekkel.

Ezt követően a gyanúsított különböző munkálatok elvégzését kérte a sértettől, nagyobb értékű műszaki cikkek megvételét kérte tőle, különböző munkák elvégzéséhez szerezzen embereket, nagybevásárlásokat végezzen élelmiszeráruházakban, valamint készpénzfizetést is követelt tőle. Ha a sértett nemet mondott, a gyanúsított megfenyegette azzal, hogy megöli, rágyújtja a házat, feleségét és kisfiát is megöli, valamint hivatkozott egy külföldi ismerősére, mondván, hogy az majd eljön az embereivel elviszi és „feleteti a disznókkal" a sértettet.

A sértett a fenyegetések hatására közel egy éve hétvégente a gyanúsított házán dolgozott térítésmentesen, oda már a beépítendő anyagokat is maga vásárolta és a szakembereket is ő maga fizette ki, valamint több millió forintot adott a gyanúsítottnak készpénzben, és forintért vásárolt neki műszaki berendezéseket, mindezeket összesen mintegy 5 millió forint értékben.

A gyanúsított büntetlen előéletű, azonban alaposan feltehető, hogy - szabadlábon hagyása esetén - a büntetőeljárásban résztvevő személyek jogellenes befolyásolásával veszélyeztetné a bizonyítást, illetve újabb, szabadságvesztéssel fenyegetett bűncselekményt követne el, ezért a bíróság elrendelte a letartóztatását.

Az ügyész a bíróság végzését tudomásul vette, a gyanúsított és védője fellebbezést jelentettek be, így a határozat nem végleges.