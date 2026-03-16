A Mecsek IC-k esetében gyakran visszajárt a jegyár fele

A februári adatok mutatják meg igazán, milyen jelentős hatással volt a vonatok és VOLÁN-buszok közlekedésére az év első hónapját még meghatározó - évtizede nem tapasztalt - télies időjárás, elsősorban a nagy mennyiségű hó és a tartós, kemény mínuszok, közölte a MÁV.

Azt írták, bár a legzordabb időjárású napokon is sikerült mindenütt fenntartani a közlekedési közszolgáltatásokat, a járatok egyes időszakokban csak jelentős késéssel tudtak közlekedni, ez pedig rányomta bélyegét a januári pontossági statisztikára.

Februárban viszont már azzal együtt is 9%-kal kedvezőbben alakultak a menetrendszerűségi adatok, hogy a tél még vissza-visszatért, egyes napokon ráadásul váratlan erővel.

Február 3-án szél- és hóvihar miatt Komárom és Ács közötti fakidőlés, valamint a hálózat több pontján jelentősebb hatású műszaki haváriahelyzetek lassították vagy egyenesen akadályozták a forgalmat. Február 20-án pedig a nyugat-dunántúli térséget megbénító havazás befolyásolta negatívan a vonatok és - ezúttal jelentősebb mértékben - a buszok közlekedését.



Mindehhez képest fontos eredmény, hogy már nem csupán a - hagyományosan jobb menetrendszerűségi adatokat produkáló - hétvégéken, hanem hétköznap is 86-88% körüli napi átlagokat rögzíthettünk. A vasúti személyszállítási menetrendszerűség így 83,96% körül alakult, ami 9%-kal kedvezőbb adat az előző havinál.



A fővonalak menetrendszerűségéről elmondható, hogy a váci, az esztergomi, a veresegyházi, a balatoni, a békéscsabai és a lajosmizsei vasútvonalak pontossága tartósan magas értékeket mutat, a miskolci vonal átlag körül alakul, míg a pécsi fővonal és különösen a szegedi IC-k pontosságát továbbra is rontják a pálya több szakaszát érintő sebességkorlátozások.



A késési biztosításban érintett, 20 perc feletti késések aránya ezúttal 2,5% körül alakult, ehhez azonban érdemes hozzátenni, hogy a legtöbb kártérítést a belépő bécsi, pozsonyi railjet és EC-vonatok utasainak fizettük ki - jelentős részben „hozott" késés után. (Belföldi forgalomban a Tokaj, Mecsek, Napfény IC-k esetében érvényesült leggyakrabban a jegyár felének visszatérítését jelentő biztosítás.)



Az autóbuszok menetrendszerűsége - különösen Budapest környékén több százalékkal gyengébben alakult az átlagosnál a már említett télies, síkos útviszonyok és az ennek következtében kialakuló jelentős torlódások okán.