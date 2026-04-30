A hét leghidegebb éjszakája áll előttünk
2026. április 30. csütörtök 13:50
A hét leginkább fagyveszélyes éjszakája várható, a minimum-hőmérséklet mínusz 6 és plusz 4 Celsius-fok között alakul - írta a HungaroMet Zrt. csütörtöki Facebook-bejegyzésében.
Az elmúlt éjszakákon a lengedező szél még több helyen mérsékelte a lehűlést, péntekre virradóra azonban az ország nagyobb részén megnyugszik a légkör, ennek hatására pedig a korábbi napokhoz képest nagyobb területen és tartósabban lehet számítani fagyra, és még a szelesebb tájakon is előfordulhat, hogy átmeneti szélcsend idején fagypont közelébe hűl a levegő - közölték.
A minimum-hőmérséklet mínusz 6 és plusz 4 fok között alakul, így ismét megdőlhet az országos hidegrekord. 1944. május 1-jén Fügödön mínusz 4,4 fokot mértek. Pénteken napközben markáns melegedés kezdődik, így a hétvégén már kevesebb helyen fordulhat elő gyenge fagy - írták.
MTI
