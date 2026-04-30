Szomjaznak a földek, kritikus az aszályhelyzet

Az idei április kifejezetten rossz időjárást hozott mezőgazdasági szempontból: alig hullott csapadék, a hónap végére a növénytermesztésben kritikussá vált a helyzet, emellett a gyakori sarkvidéki eredetű léghullámok súlyos fagykárokat okoztak - írta a HungaroMet Zrt. csütörtöki agrometeorológiai elemzésében.

Az elemzés szerint az elmúlt héten csak a délnyugati határszélen esett eső, de ott is csak 1-2 milliméter. Hozzátették: van olyan terület az országban, ahol március vége óta gyakorlatilag nem esett eső. Az elmúlt 30, illetve 90 napban 25-45, illetve 20-70 milliméterrel kevesebb eső esett az átlagosnál.



A felszínközeli 20-30 centiméteres talajréteg országszerte kritikusan száraz, a felszín porzik és a 30-60 centiméteres réteg is egyre szárazabb. Az Alföldön és a Mezőföldön a mélyebb rétegek nem tudtak feltöltődni télen, így ott sincs tartalék, mintegy 80-120 milliméter nedvesség hiányzik a felső egyméteres rétegből a telítettséghez.

Az elmúlt egy hétben az ilyenkor szokásosnál összességében 2-3 Celsius-fokkal hűvösebb volt az idő volt, és nagy volt a napi hőingás. A hőmérséklet csúcsértéke általában 20 fok közelében alakult, majd a vasárnap átvonult hidegfront mögött több fokkal visszaesett. Visszatértek a fagyos éjszakák, a legnagyobb területen hétfő reggelre alakult ki fagy, ekkor mínusz 3 és mínusz 5 fok is előfordult.

Az őszi búza a tavasz kezdetén még szépen növekedett, mostanra azonban a csapadékhiány egyre jobban kezd megmutatkozni, zöld tömege stagnál. A repce kritikus időszakban, teljes virágzásban van, ilyenkor igényelné a legtöbb vizet, de a gyökérzónában egyre kevesebb a nedvesség, így kevés az oldalhajtás, nem kötődnek a virágok. Az őszi vetésekre vonatkozó közepes aszály egyre nagyobb területre terjed ki az országban, ez pedig már termésveszteséget fog okozni - áll a HungaroMet Zrt. elemzésében.

A nyári kapásnövények csírázásához és a keléséhez áztató esőre lenne szükség, mert a magok igen száraz talajba kerültek. Az ország túlnyomó részén továbbra is nagyfokú, és egyre nagyobb területen már súlyos aszály tapasztalható.

A gyümölcsök sokfelé komoly fagykárokat szenvedtek április második hetében, és azóta is többször előfordultak fagyok az újabb és újabb sarkvidéki eredetű légtömegek hatására.

Az előrejelzés szerint a jövő héten várhatóan megérkezik a délnyugatias áramlás, ami felmelegedést és csapadékot is ígér, addig azonban marad a száraz idő, a talaj tovább szárad és fokozódik az aszály. A hőmérséklet a jellemzően napos időben egyre emelkedik, szombattól nagy területen melegszik 20 fok fölé a levegő. Pénteken még többfelé hűlhet fagypont alá a levegő, szombattól azonban már megszűnik a fagyveszély.