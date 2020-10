Hoppál Hunor a tévében pörköl oda a kettős mércét alkalmazó libernyákoknak

A nemrég indult - vállaltan konzervatív, nemzeti értékrendet képviselő - Pesti TV-ben dolgozik társműsorvezetőként és szerkesztőként Hoppál Hunor. A pécsi országgyűlési képviselő, Hoppál Péter fia a lapunknak adott interjúban többek közt arról beszélt, a jobbközép oldalnak is van ajánlata a fiatalok felé. Szerinte menő az értékvédelem, a család, a nemzet és az Istenben való hit. A Libernyákok című műsorban erre igyekeznek rámutatni.





- Gyakori téma otthon a politika?



- Édesapám munkája egyfajta indítópont volt, ám otthon a politika nem kerül gyakrabban szóba a mindennapi eseményeknél vagy a kultúránál. Visszatérő téma például Latinovits Zoltán zsenialitása. A világ kinyílásával a saját érdeklődésem, közéleti kíváncsiságom vezetett az utamon. Évekig a Fidelitas pécsi csoportjában tevékenykedtem, majd publikálásom megkezdése és Budapestre kerülésem is predesztinált a médiában való jelenlegi munkámra.











- A húszas évei elején jár. A korosztálya érdeklődik a közélet iránt?

- Úgy látom, hogy a kortársaim jelentős része apolitikus, ami szerintem óriási gond. A politikával való foglalkozás nem feltétlenül pártpolitizálást jelent, hanem a mindennapi életünket befolyásoló ügyekről való gondolkodást. Nem lehetünk közömbösek a minket is érintő döntésekkel szemben!



- Fogékonyak a fiatalok a nemzeti, konzervatív értékrendre?



- Azt figyeltem meg, hogy míg a 2010-es évek elején a szélsőjobboldal tudott nagy számban fiatalokat megszólítani, egy évtizeddel később már a szélsőbaloldal dívik az ifjúság körében. A lázadozó szemlélet, amely fordulhat akár a cigányok vagy éppen a hagyományos értékek ellen, könnyedén talál követőket az amúgy lobbanékony fiatalok közt. Trendi a valami ellen való kiállás. Mi viszont valami mellett, nevezetesen az értékvédelemért tesszük le a voksunkat. Innen, a jobbközépről is van ajánlatunk a fiatalok felé: családot alapítani, nemzetben gondolkodni, Istenben hinni nemcsak az életünk fontos alkotóelemei, de igenis menő és vonzó dolgok.



- Nagyjából két éve rendszeresen jelennek meg írásai a Demokrata hetilap online változatában. Általában milyen témákat dolgoz fel?



- Legtöbbször a német nyelvterület társadalmi-politikai történéseit firtatom írásaimban, ehhez a nyelvismeret és a fokozott érdeklődés adnak számomra táptalajt, de olykor belpolitikai ügyekben is jegyzek véleménycikket, és előfordult, hogy interjút készítettem.

Névjegy Hoppál Hunor Pécsett született 2000-ben.

A Pécsi Református Kollégiumba járt 13 évig, amelynek gimnáziumában érettségizett 2019-ben. Jelenleg másodéves egyetemista a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen.

Kétlaki életet él, Pécs és Budapest között ingázik. Hobbija a zenélés több formája, kórusban énekel, zongorázik és gitározik.





- Miért jellemezte magát a műsorban gonosz propagandistának?

- Ez egy geg, hiszen a baloldaltól rendre azt halljuk, hogy a jobboldal újságírói nem a saját gondolataikat közvetítik, hanem uniformizált propagandát terjesztenek. Kiábrándítanám őket: sem a Pesti TV-ben, sem a Demokratában nem szólnak le nekem sehonnan, hogy mit mondjak vagy írjak.



- A Pesti TV-ben a Libernyákok című műsorban láthatjuk, amelyet Szabó Gergővel és a szintén pécsi Rétvári Mariannal közösen vezetnek. Szándékosan provokatív a cím?



- Ez egyfajta figyelemfelhívás, természetesen az adásainknak nem minden perce szól a liberálisokról. De amikor kell, odapörkölünk: rámutatunk a kettős mércére, kiigazítjuk a csúsztatásokat és igyekszünk igazolni, hogy a konzervatív narratíva a helyes. Olyan vendégeket hívunk, akik lehetnek ismertek vagy kevésbé ismertek, ám van mondanivalójuk a világról. Egészen érdekes témákat veszünk sorra: szóba került már a nyugati civilizáció kulturális torzulása, az iszlám és a kereszténység kapcsolata, a hazaszeretet kérdése napjainkban, a legújabb adásban pedig a határon túli magyarok politikai és közösségi helyzetéről diskuráltunk. Tabuk nélkül, szabadon beszélgetünk a műsorban.



- Rendszeresen megkapja, hogy édesapjának, Hoppál Péternek köszönhetően publikálhat és szerepelhet a televízióban?

- Néha hallok ilyen hangokat, de ez - hál' Isten - nem túl gyakori. Lépcsőzetesen végigjártam azt az utat, aminek egyik csúcspontja lett a Pesti TV-ben való szereplésem. Tizenhét évesen kezdtem írni a PolgárPortál nevű internetes újságba, ahol neves publicisták mentorálásával sajátíthattam el a publicista lét alapjait, és ez egyfajta iskolaként segítette az indulásomat. Ezt követően sikeresen jelentkeztem a Demokratába, ahol manapság is rendszeresen publikálok. Háromévnyi írás után érkezett a Pesti TV-s lehetőség Huth Gergelytől, amellyel örömmel éltem.



- Szeretne továbbra is a médiában dolgozni?



- Budapesten, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen államtudományt hallgatok, ami a közigazgatás irányába orientál. Viszont most már több szálon fűződöm a médiához, így nem zárom ki, hogy a jövőben főállásban is az újságíró-szerkesztő-műsorvezető háromszögben dolgozzak.