Késéssel járnak a vonatok a pécsi fővonalon

Mecsekalja-Cserkút és Pécs között biztosítóberendezési hiba lassítja a vonatközlekedést, közölte a MÁV.

A helyreállításig az érintett vonatok menetideje meghosszabbodik a pécsi fővonalon és a Pécs-Gyékényes vonalon.