Késéssel járnak a vonatok a pécsi fővonalon

2025. október 17. péntek 09:22

Késéssel járnak a vonatok a pécsi fővonalon

Mecsekalja-Cserkút és Pécs között biztosítóberendezési hiba lassítja a vonatközlekedést, közölte a MÁV.

 

 

A helyreállításig az érintett vonatok menetideje meghosszabbodik a pécsi fővonalon és a Pécs-Gyékényes vonalon.

 


Forrás: MÁV