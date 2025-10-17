Késéssel járnak a vonatok a pécsi fővonalon
2025. október 17. péntek 09:22
Mecsekalja-Cserkút és Pécs között biztosítóberendezési hiba lassítja a vonatközlekedést, közölte a MÁV.
A helyreállításig az érintett vonatok menetideje meghosszabbodik a pécsi fővonalon és a Pécs-Gyékényes vonalon.
Forrás: MÁV
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Késéssel járnak a vonatok a pécsi...
- Kalapáccsal végzett áldozatával egy...
- Budapesti békecsúcs - Orbán Viktor:...
- Hazahordta az üzletek árukészletét...
- Tízmillókat csalt ki a Fundamenta...
- Mérgező növények is kerülhettek a...
- Kovács Árpád ad önálló estet a bólyi...
- Íme, a pécsi szívsebész, dr. Papp...
- Megjöttek a friss adatok, ennyit...
- Ragadós volt a példa: már minden...