Budapesti békecsúcs - Orbán Viktor: két héten belül létrejöhet a Trump-Putyin találkozó

Nem is nagyon volt más lehetőség, mint hogy Budapesten tartsák az amerikai-orosz találkozót - mondta a miniszterelnök pénteken a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában. Orbán Viktor szólt arról is, hogy a nap folyamán beszélni fog Vlagyimir Putyin orosz elnökkel is.

A kormányfő azt mondta, Budapest ma az egyetlen hely Európában, ahol egy ilyen találkozót meg lehet tartani.

Kifejtette, Magyarország szinte az egyetlen békepárti ország: három éve konzekvensen, nyíltan, hangosan és cselekvő módon a béke mellett áll.



Ráadásul itt van az az előny is, hogy a magyar miniszterelnök régóta van hivatalban, mindenkit ismer, őt is mindenki ismeri - közölte, úgy folytatva, Magyarország mindig is lojális partner volt, a barátai mellett mindig kitartott, sohasem adott fel semmilyen barátságot taktikai előnyökért.

Ha egy biztos helyet kerestek a béke szempontjából és a dolgok technikailag is rendben lesznek, nem fogja őket politikai meglepetés érni, tehát egy kiszámítható közeget kerestek, akkor Budapest egy logikus választásnak tűnik - fogalmazott.

Orbán Viktor hozzátette: már csütörtök este kiadta az utasításokat a szervezőbizottság létrehozására, megkezdődött a munka.

A békeküzdelmünk hároméves története jól mutatja, hogy a nagy ügyekben a legfontosabb az állhatatosság és az alázat. A jó ügyek mellett ki kell tartani - emlékeztetett.

Kitért arra is, hogy az EU-ban - minket leszámítva - mindenki háborúpárti, ezért logikusan kimaradtak a budapesti csúcsból, de nem szabadna kimaradniuk a békéből.

Európának ki kellene állnia a saját érdekei mellett és diplomáciai csatornát működtetnie, éppen úgy, ahogy Magyarország tette - jelezte.

Hangsúlyozta: Európának a háború a legnagyobb baja, a háború folytatása pedig a baj folytatását jelenti. Az Európai Unió direktben elküldött 180 milliárd eurót ebbe a háborúba - jegyezte meg.

Két-háromszorosára növekedne automatikusan a magyar fejlődés üteme, ha nem lenne háború.

Ezért megéri a költség és a kényelmetlenség is, amit a budapestieknek majd el kell viselniük a csúcs alatt, ez megéri Magyarország számára, mert semmin nem tudunk annyi pénzt keresni, mint a békén - emelte ki.