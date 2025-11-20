Kövér László Pécsett: a tét a jólétünk és a biztonságunk, a jövő generációjának Magyarországa
2025. november 20. csütörtök 20:19
- A tét a jólétünk és a biztonságunk, a jövő generáció élhető Magyarországa. Minden választás előtt el szoktuk mondani, hogy ez sorsdöntő lesz, és soha nem túloztunk, de a mostani minden eddiginél nagyobb súllyal nyom a latban, jelentette ki Kövér László, az Országgyűlés elnöke a kormánypártok országjárásának csütörtöki, pécsi fórumát megelőző sajtótájékoztatón.
Őri László, a vármegyei közgyűlés elnöke, a Fidesz pécsi választókerületi elnöke úgy fogalmazott, "a választás tétje, hogy tudja-e folytatni a Fidesz és a KDNP a kormányzást, s így meg tudja-e őrizni az ország, s benne Pécs és Baranya békéjét és biztonságát.
- Az elmúlt hetekben az aláírásgyűjtés során azt tapasztaltuk, hogy a vármegye lakói értik, mi a választás tétje, pontosan tudják, hogy családjaik gyarapodása csak békében és biztonságban lehetséges, de azt is látjuk, hogy a brüsszeli elit háborús pszichózisban szenved, Európa minden erőforrását a fegyverkezésre fordítja, háborúba készülnek, s szeretnének minket is belerángatni ebbe a konfliktusba, ezért az is a választás tétje, hogy háború avagy béke lesz-e.
Hozzátette, "azt tapasztalom, hogy ezt a választást akkor fogjuk sikerrel megvívni, hogyha a családjainkkal,a barátainkkal, az ismerőseinkkel lefolytatjuk azokat a beszélgetéseket, ahol elmondjuk és megvitatjuk az érveinket, ezért is gyűltünk itt ma össze Pécsett.
Kövér László emlékeztetett arra, hogy a Fidesz által az országban szervezett két kezdeményezés egyike az az aláírásgyűjtő akció, amely a háború ellen tiltakozik és szeretné minél több ember támogatását megnyerni a magyar kormány különböző nemzetközi fórumokon folytatott békepolitikájának.
Másrészt egy nemzeti konzultáció is zajlik, amely az adókérdésekben megfogalmazott kérdésekre ad majd választ, azaz támogatják-e az emberek a kormány Európában páratlan adócsökkentési politikájának folytatását vagy a Tisza Párt programjaként kiszivárgó adóemelési politikát szeretnék inkább.
Az Országgyűlés elnöke rámutatott, itt a tét a jólétünk és a biztonságunk, a jövő generáció élhető Magyarországa. Minden választás előtt el szoktuk mondani, hogy ez sorsdöntő lesz, és soha nem túloztunk, de a mostani minden eddiginél nagyobb súllyal nyom a latban.
Az arra vonatkozó újságírói kérdésre, hogy hogyan vélekedik Magyar Péter jelölt-jelöltjeire vonatkozó utasítására, mely szerint nem nyilatkozhatnak a sajtónak, a Kövér László kifejtette:
- Magyar Péter olyan innovációkat hozott a politikai életbe, amely szerintem világszerte figyelmet kelt. Demokratikus körülmények között az, hogy egy pártelnök megtiltja a jelöltjeinek, hogy nyilatkozzanak a sajtónak, az egy új nóvum, ha viccesen akarok fogalmazni, hungarikum.
- Magyar Péter egy pojáca, pártja egy viccpárt, de ez nem azt jelenti, hogy veszélytelen lenne, hanem azt, hogy normális körülmények között egy ilyen pártnak, egy ilyen embernek nem lenne szabad a színpadon lennie - jelentette ki az Országgyűlés elnöke.
M. B.
