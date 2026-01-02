Figyelmeztetést adtak ki Baranyára a várható nagy mennyiségű csapadék miatt

Az esti óráktól az ország déli felében az eső folyamatosan havas esőbe, az éjféli órák környékén egyre többfelé havazásba válthat.

A szombat reggeli, délelőtti órákig a déli országrészben jellemzően lepel-3 cm, kiemelten délnyugaton néhol ezt meghaladó mennyiségű hó hullhat.

Emellett a Bakony térségében hullhat 2-3 cm friss hó, valamint az Észak-Dunántúlon átmeneti ónos eső előfordulhat.

Szombaton az esti órákban a Dunántúlon előbb északon, majd az éjszaka folyamán délen is havazás kezdődik, melyből vasárnap reggelig újabb lepel-3 cm, néhol ezt meghaladó hóréteg alakulhat ki.