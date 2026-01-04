Becsületbeli ügy a kormány számára a nyugdíjasok helyzete
2026. január 04. vasárnap 15:31
A nyugdíjasok helyzete 2026-ban is becsületbeli ügy a kormány számára - mondta Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója a Facebook-oldalán vasárnap közzétett videóban.
Nyitrai Zsolt ismertetése szerint jól indul a 2026-os év a nyugdíjasok számára, hiszen a januári 3,6 százalékos nyugdíjemelést, februárban dupla nyugdíj, valamint a 14. havi nyugdíj első heti részlete követi.
"Idén is megvédjük Európa legolcsóbb energiaárait, és folytatódik a Gondosóra, illetve a Nők40 Program is"
- fogalmazott, kifejtve, hogy amíg Orbán Viktor a miniszterelnök, addig a nyugdíjasok biztonságban érezhetik magukat.
A politikus szerint a másik oldalon, egyes ellenzéki pártok azt tervezik, hogy megszüntetik a 13. és a 14. havi nyugdíjat.
"Az, hogy melyik úton megyünk tovább, nagyon nem mindegy az idősek számára" - fogalmazott, hozzátéve, hogy "szavak helyett tettek: a nyugdíjasok helyzete számunkra becsületbeli ügy".
Kusovszky Imréné, az Idősek Tanácsának tagja a videóban arról beszélt, hogy
2026 januárjában a nyugdíjasok megkapják a 3,6 százalékos nyugdíjemelést, február hónapban pedig jön a 13. havi nyugdíj, illetve a 14. havi nyugdíj első részlete.
Mint mondta: a kormány eddig is megtartotta a szavát, és segíti a nyugdíjasokat, "bízunk benne, hogy a polgári kormány most is meg fog mindent tenni a nyugdíjasok érdekében" - tette hozzá Kusovszky Imréné.
MTI
