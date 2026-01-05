Öt határsértő ellen intézkedtek a rendőrök hétvégén
2026. január 05. hétfő 07:35
Öt határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök péntektől vasárnapig - tájékoztatta az Országos Rendőr-főkapitányság hétfőn az MTI-t.
A rendőrség honlapján olvasható statisztika szerint szombaton öt jogellenesen az országban tartózkodó külföldit tartóztattak fel és kísértek az ideiglenes biztonsági határzárhoz a rendőrök.
Az elmúlt héten az ország területén 18 határsértőt tartóztattak fel és kísértek vissza. A megelőző héten - december 22-től 28-ig - a feltartóztatottak száma 49 volt.
Az elmúlt héten az ország belsejében kilenc határsértőt is elfogtak, akikkel szemben idegenrendészeti eljárás indult - derül ki a rendőrségi összesítésből.
MTI
