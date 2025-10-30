Szörnyűség a Tettyén: egy nyolcéves kislány volt az utolsó pécsi halálraítélt áldozata

Az elmúlt százhúsz év talán legszörnyűbb baranyai gyilkossága ötvenegy évvel ezelőtt történt. A 1974-es szörnyűség tettesét, Nyéki Oszkárt felakasztották. Ő volt az utolsó Pécshez közvetlenül köthető elvetemült elkövető, akit törvényes keretek között végeztek ki.

A példátlan bűnügyre 1974. május 10-én, pénteken került sor.

A történtekről a Dunántúli Napló a 12-i lapszámban adott hírt, rendőrségi közlemény alapján. Abból tudták meg az emberek, hogy a nyolcesztendős M. Éva (családneve ismert, de kegyeleti okokból illendő nem leírni - a szerk.) volt az áldozat.

A Tettye környékén, a kőbányához közel találtak rá a holttestére. A gyermek boltba indult Gyükésből, véletlenül került bántalmazója elé, már a hazaúton. Azt rögvest, a rendőrségi helyszínelés során megállapították, hogy nem baleset szenvedett a kislány.



A megrázó részletek mellőzése nélkül, az orvosi vélemény szerint nemi erőszak nem történt, de szemérem elleni zaklatás látható volt. Emellett a zavaros személyiségű Nyéki egy kólás üveggel mért több ütést a lányka koponyájára, ami végzetesnek bizonyult.



A nyomozás hónapokig nem igazán hozott valódi áttörést, bár akadtak olyanok, akik képbe kerültek, köztük Nyéki is. Nem túlzás, a pécsi szülők akkoriban valósággal rettegésben éltek.

A kicsik is féltek, már aki felfogta a történtek súlyát. Végül, jó öt hónappal a tragédia után, hatalmas fordulat állt be a kutatásban. Ehhez kellett egy adag rendőri szerencse is, de a sors úgy akarta, hogy a gazember ne ússza meg, amit elkövetett.



Nyéki, aki a későbbi újsághírek szerint férfiakkal is tartott fenn szoros kapcsolatot, egyszer ittasan elfecsegte titkát az időszerű barátnőjének. Utána megfogadták, hogy a vallomást titokban tartják, ha a barát többé nem bántja a nőjét. Ezt azonban a keresett személy nem tartotta be sokáig, megint megütötte a párját. Mire az az utcáról beszaladt egy étterembe, ahol elkezdett kiabálni, elárulta a társát.



A korábban összegyűjtött bizonyítékok is az elvetemült alak ellen szolgáltak, ráadásul beismerő vallomást szintén sikerült aláíratni a gyanúsítottal, ennek okán elég hamar vádlott vált belőle. A bilincs 1974. október 3-án kattant a csuklóján, akkor tartóztatták le.



Az illetékes baranyai főügyészség különösen kegyetlenül, aljas indokból elkövetett emberölés miatt emelt vádat Nyéki ellen. Ezek a minősítő körülmények előrevetették annak árnyát, hogy nem úszhatja meg a dolgot bitó nélkül az embertelen pedofil.



A tárgyalási napok iránt akkora volt az érdeklődés, hogy azokat a pécsi Ságvári Művelődési Házban, a mai Harmadik Színházban kellett megrendezni.

Isaszegről jött

A Pest megyei Isaszegen, 1951-ben született Nyéki Oszkár. Apja egy alkoholista bányász volt, a család Pécsre költözött. A papa a vallomások szerint gyakran erőszakoskodott gyermekével, az pedig komoly személyiségzavarokat okozott a fiúnál. Ennek ellenére, elmeszakértői nézőpontból a büntethetőségét kizáró okot nem állapítottak meg nála. A hányatott sorsú naplopónak több esetben is meggyűlt a baja a törvényekkel. Megfordult javító-nevelőintézetben, ült börtönben is. Jellemzően lopásokért kapták el. Iskolázatlanul, munkakerülőként tengette napjait. Szakértői értelmezés szerint biszexuálisnak, egyben perverz hajlamú személyiségnek írták el.

Méghozzá nyílt módon, ami mai gondolkodással eléggé valószínűtlennek tűnik.



Nyéki elvetemültségét, érzéketlenségét jól példázza a korabeli beszámoló alapján a bíróságon tett vallomása:



Minden megrendülés nélkül mondja el a kérdésekre, hogy május 9-én „egy férfi ismerősénél" aludt, másnap reggel két korsó sört és kevertet ivott és elhatározta: „Ha találkozom egy kislánnyal a Tettyén, fajtalanságot követek el vele."

És találkozott is.

Megvárta, amíg a kislány a tettyei boltban bevásárol és indul haza, Felsőgyükés felé, a kőbánya feletti úton, amerről jött.

„Először ököllel az arcába ütöttem négyszer-ötször, aztán a kólás üveggel is ütöttem. A kislány sikított, segítségért kiáltott. Aztán bevonszoltam egy mélyedésbe, ott még a kólás üveggel ütöttem, majd a már ernyedő lány fejét többször a köves talajhoz vertem. Azért határoztam el, hogy megölöm, hogy ne árulhasson el, ne adhasson személyleírást rólam.



Biró: Mutassa, hogyan ütött az öklével?



Nyéki a mikrofon mellett állva kezét ökölbe szorítva magasra emeli és a levegőbe sújt. A közönség halk morajlása kíséri a „látványt".. .



Biró: Gondolta, hogy a kislány meghal?



Nyéki: Igen.



A gazfickó értelmetlen földi pályája 1975. április 25-én fejeződött be a fővárosban, ahol az ítéletet, az akasztást végrehajtották. Sokan lélegeztek fel megkönnyebbülten, amikor mindezt nyomtatásban is olvashatták, a korabeli napilapokban, egészen rövid hír formájában.

Képünkön: Nyéki a tárgyalóteremben.