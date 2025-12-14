Lángolt két garázs Baranyában, gázpalackok is robbantak
2025. december 14. vasárnap 17:27
Kigyulladt két tizenöt négyzetméter alapterületű garázs Nagykozár külterületén, a Ritics dűlőben vasárnap délután.
A tűzben négy gázpalack is felrobbant.
A pécsi hivatásos tűzoltók két vízsugárral eloltották a lángokat.
Forrás: Katasztrófavédelem
