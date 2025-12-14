Lángolt két garázs Baranyában, gázpalackok is robbantak

2025. december 14. vasárnap 17:27

Lángolt két garázs Baranyában, gázpalackok is robbantak

Kigyulladt két tizenöt négyzetméter alapterületű garázs Nagykozár külterületén, a Ritics dűlőben vasárnap délután.

 

 

A tűzben négy gázpalack is felrobbant.

 

A pécsi hivatásos tűzoltók két vízsugárral eloltották a lángokat.

Forrás: Katasztrófavédelem