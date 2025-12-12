Döntött a Fidesz pécsi csoportja, Cziráki Attila és Hoppál Péter jelöltségét ajánlják

A pécsi civilek által jelölt Cziráki Attila professzort támogatja Baranya 01-ben a FIDESZ pécsi csoportja, Baranya 02-ben pedig Hoppál Pétert ajánlják az Országos Választmánynak.

Pénteken délután tartotta a Fidesz - Magyar Polgári Szövetség pécsi szervezete közgyűlését.

A pécsi csoport Baranya 01-es választókörzetben Pécs kiemelkedő közéleti személyiségei által jelölt Cziráki Attilát, a Pécsi Szívgyógyászati Klinika professzorát támogatja és ajánlja az Országos Választmánynak.

Baranya 02. választókerület országgyűlési képviselőjelöltjének pedig egyhangú

szavazati aránnyal Dr. Hoppál Pétert, a térség jelenleg is regnáló országgyűlés képviselőjét ajánlja a FIDESZ pécsi csoportja.



Mint ismert, a Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Országos Választmányának határozata szerint az országgyűlési választások közeledtével minden helyi szervezet közgyűlésénék módjában áll javaslatot tenni a választókerületükben indítandó képviselőjelölt

személyére.



A képviselőjelöltek személyéről szóló végső döntést a Szövetség Választási

Egyeztető Bizottságának javaslatára az Országos Választmány hozza majd

meg.