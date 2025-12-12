Döntött a Fidesz pécsi csoportja, Cziráki Attila és Hoppál Péter jelöltségét ajánlják
2025. december 12. péntek 19:19
A pécsi civilek által jelölt Cziráki Attila professzort támogatja Baranya 01-ben a FIDESZ pécsi csoportja, Baranya 02-ben pedig Hoppál Pétert ajánlják az Országos Választmánynak.
Pénteken délután tartotta a Fidesz - Magyar Polgári Szövetség pécsi szervezete közgyűlését.
A pécsi csoport Baranya 01-es választókörzetben Pécs kiemelkedő közéleti személyiségei által jelölt Cziráki Attilát, a Pécsi Szívgyógyászati Klinika professzorát támogatja és ajánlja az Országos Választmánynak.
Baranya 02. választókerület országgyűlési képviselőjelöltjének pedig egyhangú
szavazati aránnyal Dr. Hoppál Pétert, a térség jelenleg is regnáló országgyűlés képviselőjét ajánlja a FIDESZ pécsi csoportja.
Mint ismert, a Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Országos Választmányának határozata szerint az országgyűlési választások közeledtével minden helyi szervezet közgyűlésénék módjában áll javaslatot tenni a választókerületükben indítandó képviselőjelölt
személyére.
A képviselőjelöltek személyéről szóló végső döntést a Szövetség Választási
Egyeztető Bizottságának javaslatára az Országos Választmány hozza majd
meg.
