Napokon belül jönnek a nemzeti konzultáció adatai
2025. december 11. csütörtök 12:20
A héten kézbesítik az utolsó pillanatban feladott nemzeti konzultációs kérdőíveket, a hét végén vagy legkésőbb jövő hét elején jelentkeznek a végleges részvételi adatokkal és a kérdésekre adott válaszok feldolgozásával - mondta el a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára az Igazság órája című online műsorban csütörtökön.
Hidvéghi Balázs beszélt arról is, hogy a Tisza Párt által emlegetett 100 napos programmal régi baloldali intézmények térnek vissza a korábban a baloldal által alkalmazott szakértők mellett.
Létezik egy 600 oldalas tanulmány, amely nyugdíjadóról, magasabb társasági adóról, a gyed elvételéről szól, a személyi jövedelemadó emelésével pedig éves szinten átlagosan félmillió forint mínuszt okozna a családoknak. E tervek hátterében az áll, hogy Brüsszelnek szüksége van forrásra, hogy az ukrajnai háborút tovább finanszírozhassák - húzta alá.
A politikus kifejtette, "bődületes kudarc", amit eddig az európai vezetők a háború kérdésében elértek, ennek ellenére nem adják fel terveiket, "képtelenek az önreflexióra, az önkorrekcióra". A befagyasztott orosz vagyon elkobzásáról szóló elképzeléseknél például nem veszik figyelembe a gazdaságot és a bankrendszert érintő súlyos következményeket, amelyek leginkább Belgiumot hoznák hátrányos helyzetbe - mutatott rá.
"Teljes önsorsrontás", hogy nem látják be, ez a háború - amely februárban már négy éve zajlik - nem nyerhető meg, Ukrajna helyzete pedig lassan, de folyamatosan romlik. Donald Trump szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nem diktálhat békefeltételeket, mert nem áll nyerésre, "nem az ő kezében vannak az ütőkártyák" - idézte Hidvéghi Balázs az amerikai elnök szavait, hozzátéve, hogy az európai vezetők nem látják a realitást.
Az államtitkár hangsúlyozta, nem azért lépett be Magyarország az Európai Unióba, "hogy mások hibás döntéseit nekünk kelljen elviselni". Utalt arra, hogy kormányváltás esetén jönne a megszorítás, hogy legyen pénz "egy megnyerhetetlen háború" finanszírozására, és jönne a migrációs paktum.
A mainzi karácsonyi vásárról elhíresült videót megnézve az adásban elmondta: tankcsapdákat kell telepíteni több európai országban a karácsonyi vásárok köré, annyi támadás történt már. "Hol van ez az európai keresztény hagyományoktól?" - tette fel a kérdést, úgy értékelve, hogy a jelenség egy "szimbolikus térfoglalás" is: megmutatja, kié valójában a tér. "Szomorú példák ezek" - mondta.
Az európai parlamenti képviselőkről szólva Hidvéghi Balázs kijelentette, van egy kisebb, "rögeszmés, balos, multikulti csoport", amelyik akarja a migrációt. Vannak sokan, akik nem akarják, de gyengék az ellenálláshoz, félnek a baloldali média támadásaitól, és inkább behódolnak. Akik ellenállnak a migrációnak, az a Patrióták csoportja
- húzta alá.
A Szőlő utcai botrány kapcsán Hidvéghi Balázs közölte, bár gyermekotthonról beszéltek a történet elején, valójában javítóintézetről van szó. "Ezek kemény helyek, nem árva gyerekekről van szó, hanem fiatalkorú bűnelkövetőkről". Ettől az erőszak nem megengedhető velük szemben, ezért vette át a rendőrség az ilyen intézmények felügyeletét, hogy ne történhessen hasonló jogsértés - közölte.
Megjegyezte: az ellenzék ebben politikai lehetőséget lát a hergelésre, de "beavatkozás kell, ami folyamatban is van".
