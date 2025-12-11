Átrendezte a pécsi belvárost két részeg fiatal - Videó
2025. december 11. csütörtök 09:39
A Pécsi Járási Ügyészség vádat emelt a pécsi belvárosban garázdálkodó fiatalok ellen.
A vádirat szerint a húszas éveik elején járó férfiak 2025. április 18-án éjszaka Pécsett szórakoztak, majd hajnalban mások társaságában ittasan sétáltak a belvárosban.
A fiatalabb vádlott cigarettát kért két fiataltól, akik nem tudtak kérésének eleget tenni. A vádlott emiatt ideges lett, és egyiküket arcon ütötte. A fiatalok értesítették a rendőrséget, a rendőrök pedig igazoltatták a vádlottakat és társaikat.
A rendőrök távozása után a vádlottak tovább sétáltak, egy hulladékgyűjtő edényt többször megrúgtak, azt kidöntötték a helyéről. A fiatalabb vádlott ezután az úttesten gyalogolt tovább, és az ott levő munkagödör köré elhelyezett oszlopokat és korlátot belökte a gödörbe. Ezzel veszélyeztette a közlekedés biztonságát, mivel a korlátok nélkül a munkagödör nehezebben volt észrevehető az úttesten haladó járművezetők részére.
A két férfit garázdaság vétségével, a fiatalabbat közlekedés biztonsága elleni bűntettel is vádolja az ügyészség. A garázdaság vétsége két évig, a közlekedés biztonsága elleni bűntett három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
Az ügyészség vádiratában azt indítványozta, hogy a bíróság a vádlottakkal szemben büntetővégzést hozzon, a fiatalabb vádlottal szemben halmazati büntetésül felfüggesztett szabadságvesztést, társával szemben pénzbüntetést szabjon ki.
A vádlottak cselekményét térfigyelő kamera rögzítette:
https://ugyeszseg.hu/wp-content/uploads/2025/12/2025_50_het_barfou_jav.mp4
Forrás: Baranya Vármegyei Főügyészség
